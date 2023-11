Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach dìomhaireachd dàimh toirmeasgach Fruit-Fly anns na Seychelles

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh California, Taobh na h-Aibhne air faighinn a-mach o chionn ghoirid am mìneachadh inntinneach a tha air cùl an tarraing shònraichte eadar cuileag Drosophila sechellia agus na measan a bhios e ag ithe anns na Seychelles. Is e an cuileag D. sechellia an aon ghnè a tha a 'nochdadh roghainn airson na measan noni, a tha a' fàs a-mhàin anns a 'bhuidheann seo de dh'eileanan anns a' Chuan Innseanach.

Eu-coltach ri gnèithean Drosophila eile, tha an cuileag D. sechellia air atharrachadh gu bhith beò air noni fruit (Morinda citrifolia), anns a bheil searbhagan geir a tha puinnseanta dha cuileagan eile. Tha an t-Àrd-ollamh Anupama Dahanukar, prìomh neach-saidheans an sgrùdaidh, a’ mìneachadh gu bheil dà atharrachadh mòr air tachairt ann an D. sechellia a leigeas leis na tocsainnean searbhagach geir a fhulang agus roghainn giùlain a leasachadh airson na measan.

Gus tuigse fhaighinn air mar a tha an roghainn shònraichte seo air a thighinn air adhart, rinn an luchd-rannsachaidh coimeas eadar D. sechellia agus dà ghnè cuileag eile, D. melanogaster agus D. simulans, a tha nan luchd-coitcheann agus a’ seachnadh biadhadh air searbhagan geir neo-shalach. Nochd an sgrùdadh gu bheil na h-aigéid shailleil noni a’ gnìomhachadh neurons blas searbh anns na cuileagan fhad ‘s a tha iad a’ cur bacadh air na neurons blas milis aca, a ’ciallachadh gum b’ fheàrr leotha searbhas agus lùghdachadh ann am binneas.

Sheall tuilleadh mion-sgrùdadh nach eil na neurons mothachaidh searbh, le uallach airson comharran àicheil, cho mothachail air cuid de dh’ aigéid shailleil ann an D. sechellia, a’ lagachadh a’ chomharra àicheil agus a’ leigeil leis a’ chuileag a bhith nas fheàrr le noni fruit. A bharrachd air an sin, chaidh a lorg gun robh na h-aigéid shailleil a’ bacadh comharran adhartach le bhith a’ cuir stad air freagairt an t-siùcair, ged a bha an casg seo na bu laige ann an D. sechellia.

Le bhith a’ roghnachadh biadh a thoirt do noni mheasan agus uighean a bhreith air, tha D. sechellia a’ faighinn buannachd mean-fhàs thairis air cuileagan eile a bhios a’ seachnadh nam measan. Chan e a-mhàin gu bheil co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ tilgeil solas air a’ ghnìomh mothachaidh blas ann an cuileagan ach cuideachd a’ fosgladh chothroman airson tuigse fhaighinn air mar a bhios biastagan ag atharrachadh gu diofar lusan aoigheachd agus a’ leasachadh fulangas ri tocsainnean.

Gus an rannsachadh aca a leudachadh, tha ùidh aig an luchd-saidheans ann a bhith a’ dèanamh mion-sgrùdaidhean freagairt blas coltach ri gnèithean Drosophila eile. Dh’ fhaodadh an dòigh coimeasach seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air an t-sreath de thachartasan a tha a’ leantainn gu mean-fhàs giùlain agus mar a tha atharrachadh ann am blas a’ toirt buaidh air roghainnean daithead ann am fàs-bheairtean.

FAQ:

C: Carson a tha Drosophila sechellia mar an aon ghnè cuileag a tha air a thàladh gu na measan noni anns na Seychelles?

A: Tha D. sechellia air atharrachaidhean fiosaigeach a leasachadh a leigeas leis na tocsainnean searbhagach geir a tha an làthair anns na noni fruit fhulang, a’ toirt roghainn dha an toradh sònraichte seo.

C: Dè na h-atharrachaidhean a tha air tachairt ann an D. sechellia a leigeas leis na tocsainnean fhulang?

F: Chan eil na neurons blas searbh ann an D. sechellia cho mothachail air cuid de dh’ aigéid shailleil, a’ lagachadh a’ chomharra àicheil a tha co-cheangailte ri searbhas. A bharrachd air an sin, tha na h-aigéid shailleil ann an neo-mheasan a’ cuir às don fhreagairt blas milis ann an cuileagan, ged a tha an casg seo nas laige ann an D. sechellia.

C: Ciamar a tha an roghainn seo airson neo-mheasan buannachdail do D. sechellia?

F: Le bhith a’ taghadh uighean ithe agus a’ breith air noni fruit, tha D. sechellia a’ faighinn buannachd mean-fhàs thairis air cuileagan eile a bhios a’ seachnadh toradh puinnseanta.

C: Ciamar a ghabhas an rannsachadh seo a chleachdadh airson smachd a chumail air plàighean àiteachais?

F: Dh’ fhaodadh tuigse air na h-atharrachaidhean ginteil a bheir comas do mheanbh-fhrìdean atharrachadh gu planntaichean aoigheachd agus tocsainnean fhulang a bhith feumail ann a bhith a’ leasachadh ro-innleachdan airson smachd a chumail air plàighean àiteachais. Tha am modail D. sechellia/noni a’ tabhann innealan ginteil gealltanach airson na dòighean sin a sgrùdadh.