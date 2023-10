Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach cnàimhneach as coileanta de Marsupial Saber-Toothed ann am Fàsach Tatacoa ann an Coloimbia

O chionn ghoirid rinn luchd-rannsachaidh lorg inntinneach is cudromach ann am Fàsach Tatacoa ann an Coloimbia - an cnàimhneach as coileanta de marsupial le fiaclan saber a chaidh a lorg a-riamh. Thathas an dùil gun toir an lorg seo seallaidhean luachmhor air na creutairean enigmatic sin a bha beò o chionn timcheall air 13 millean bliadhna.

Bhuineadh am marsupial le fiaclan saber, ris an canar Anachlysictis gracilis, do bhuidheann de mhamalan creachaidh ris an canar sparassodonts, a bha a’ fuireach ann an Ameireaga a-Deas anns an àm Cenozoic às deidh dinosaur. Roimhe sin, cha tug tachartasan cuibhrichte leis a’ ghnè seo ach pìosan de mandible agus beagan air fhàgail. Ach, tha an lorg ùr seo a’ lìonadh beàrn mòr nar tuigse air marsupials le fiaclan sabre.

Chaidh an cnàimhneach nach deach a lorg a lorg ann am fàsach La Tatacoa, a bha uair na choille-uisge lusach tropaigeach a bha coltach ri Amazon an latha an-diugh. Thuirt an Dotair Catalina Suarez, a stiùir an sgrùdadh air na tha air fhàgail, gun tug an lorg seo cothrom do luchd-rannsachaidh seallaidhean ùra fhaighinn air feartan agus dòigh-beatha nan creachadairean a chaidh à bith.

Bhuineadh A. gracilis don teaghlach Thylacosmilidae, a bha ainmeil airson an canines lùbte, coltach ri sabre. Dhaingnich an Dotair Javier Luque, a bha cuideachd an sàs anns an rannsachadh, gu bheil am fosail Coloimbia seo gu dlùth cheangailte ri Thylacosmilus, am marsupial fiacail saber as aithnichte. Is e teaghlach sònraichte a th’ ann an Thylacosmilidae a tha air a chomharrachadh le na canines àrda fada, lùbte aige agus leudachadh roimhe air a’ ghiallan a tha coltach ri truaill.

Le bhith a’ sgrùdadh nam fiaclan molar agus mandible, thug an luchd-rannsachaidh a-mach gur e hypercarnivore a bh’ ann an A. gracilis le cuideam timcheall air 23 kg, coltach ri lioncs an latha an-diugh. Bhiodh e coltach gum biodh an daithead aige air a dhèanamh suas de mhamailean nas lugha, leithid marsupials, creimich, agus eadhon prìomhairean, a bha a’ fuireach san àrainneachd aige.

Bidh tuilleadh rannsachaidh a’ cuimseachadh air a bhith a’ sgrùdadh chnàmhan eile bhon chnàmhan gus tuigse fhaighinn air gluasad, suidheachadh agus giùlan beathachaidh. Tha am fosail a tha air a dheagh ghleidheadh ​​a-nis a’ fuireach ann an Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra La Tatacoa, a’ cur ri beairteas paleontological na sgìre.

Tha an rannsachadh seo a’ nochdadh cho cudromach sa tha e taic a thoirt do ghnìomhachd saidheansail paleontological anns na Neotropics gus lorgaidhean ùra a lorg agus ar tuigse mu eachdraidh mean-fhàs agus bith-iomadachd àrdachadh. Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach institiudan à Argentina, Coloimbia, na SA, Iapan, Panama, agus an RA.

Stòr: An Dotair Catalina Suarez, an Dotair Javier Luque, an Dr Edwin Cadena, agus diofar ionadan bho Argentina, Coloimbia, na SA, Iapan, Panama, agus an RA.