Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh snàithleach optigeach bith-mhillidh airson tomhas gnàthach dealain agus atharrachadh anns a’ bhodhaig

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Campinas, Braisil, ann an co-obrachadh le luchd-saidheans bho Institiud Fiosaigs Gleb Wataghin agus Oilthigh Gunma ann an Iapan, air snàithleach optigeach bith-fhreagarrach agus bith-ruigsinneach a dhèanamh à agar, stuth gelatinous a thàinig bho lìonanaich dhearg. Faodar an snàithleach a chleachdadh gus sùil a chumail agus atharrachadh air comharran dealain ann am bodhaig an duine airson diofar thagraidhean meidigeach.

Tha snàithleach optigeach stèidhichte air Agar nan roghainn eile seach teicneòlasan cian-conaltraidh traidiseanta a bhios a’ cleachdadh snàithleach glainne no plastaig. Lìon an sgioba de luchd-rannsachaidh molltairean siolandair le fuasglaidhean agar gus an snàithleach optigeach a chruthachadh. Nuair a bhios e fosgailte do sholas ciallach, bidh an snàithleach a’ toirt a-mach pàtrain solais granular ris an canar speckles, a tha fo bhuaidh sruthan dealain a’ dol tron ​​mheadhan. Le bhith a’ dèanamh anailis air na buairidhean sin anns na speuclairean, faodar meud agus stiùireadh nan brosnachaidhean dealain a dhearbhadh.

Tha an rannsachadh air sealltainn gum faod an snàithleach optigeach stèidhichte air agar sruthan dealain a thomhas gu h-earbsach cho beag ri 100 microamperes (μA). Tha cleachdadh bith-mheidigeach an teicneòlais seo fìor mhòr. Dh’ fhaodadh e a bhith air a chleachdadh mar roghainn bith-ruigsinneach seach electrodan àbhaisteach gus sùil a chumail air comharran bith-dealain san eanchainn no fèithean. Dh’ fhaodadh na comharran optigeach a ghlac an snàithleach a bhith air an còdachadh gus buairidhean a lorg. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh an snàithleach a bhith air a thoirt a-steach do eadar-aghaidh coimpiutair daonna airson teicneòlasan cuideachaidh no ath-ghnàthachaidh.

Is e buannachd chudromach den snàithleach optigeach stèidhichte air agar a bhith-ruigsinneachd, a tha a’ cur às don fheum air eadar-theachdan lannsaireachd airson toirt air falbh. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd le bhith ag atharrachadh co-dhèanamh ceimigeach an stuth, gun urrainn dhaibh freagairt an sensor àrdachadh. Bidh iad cuideachd an dùil a bhith a’ cleachdadh molltair agar gus lionsan agus innealan optigeach eile a chruthachadh le cugallachd ri sruth dealain.

Fhad ‘s a tha an rannsachadh seo fhathast aig ìre thràth, tha e a’ suidheachadh bunait làidir airson leasachadh innealan bith-mheidigeach san àm ri teachd a’ cleachdadh snàithleach optigeach bith-ruigsinneach stèidhichte air agar.

