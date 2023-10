Dòigh ùr-nodha air a leasachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air ath-bheachdan niuclasach air isotopan geàrr-ùine an sàs ann an spreadhaidhean stellar

Tha luchd-rannsachaidh air dòigh ùr a dhealbhadh gus ath-bheachdan niuclasach a sgrùdadh a bheir cumhachd do spreadhaidhean rionnagach. Tha an dòigh seo a’ toirt a-steach cleachdadh Seòmar Taisbeanaidh Ùine Targaid Gnìomhach (AT-TPC) còmhla ri speactrometer magnetach. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Litrichean Lèirmheas Corporra, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air niùclasan geàrr-ùine a tha duilich a sgrùdadh san obair-lann.

Is urrainn don AT-TPC mìrean a lorg agus a chomharrachadh le bhith a’ cumail sùil air na slighean aca agus iad a’ gluasad tro àite làn gas. Air an làimh eile, bidh an spectrometer magnetach a’ cruinneachadh agus a’ comharrachadh ghràineanan a tha a’ fàgail an àite làn gas seo. Le bhith a’ cleachdadh an dòigh ùr-ghnàthach seo, b’ urrainn do luchd-saidheans freagairt chudromach a thomhas a’ toirt a-steach iomlaid neutron bho thargaid deuterium le proton bho projectile rèidio-beò, sa chùis seo, ocsaidean-14.

Tha an ath-bhualadh sònraichte seo an coimeas ris a 'phròiseas glacadh dealain a tha a' tachairt ann an spreadhaidhean de rionnagan mòra. Tha tuigse air na h-uinneanan sin deatamach do luchd-rannsachaidh gus seallaidhean fhaighinn air mar a bhios iad a’ cumadh a’ chruinne-cè agus a’ cur ri cruthachadh eileamaidean a lorgar air an Talamh.

Tha soirbheachas a’ chiad tomhais seo a’ fosgladh chothroman airson rannsachadh san àm ri teachd air isotopan geàrr-ùine a tha riatanach ann a bhith a’ tuigsinn thachartasan speurail. Tha buaidh mhòr aig na h-ath-bheachdan a ghabhas sgrùdadh a’ cleachdadh an dòigh seo air mean-fhàs rionnagan spreadhaidh agus na h-eileamaidean a bhios iad a’ gineadh. Bheir sgrùdaidhean san àm ri teachd aghaidh air aon de na ceistean bunaiteach ann am fiosaig niùclasach: tùs eileamaidean.

Tha an cothlamadh den dòigh Targaid Gnìomhach le speactrometer magnetach a’ leigeil le luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air niùclasan rèidio-beò agus an giùlan aca a mhodaladh ann an àrainneachdan stellar. Aig an Obair-lann Nàiseanta Superconducting Cyclotron (a-nis an Goireas airson Beams Isotope Rare), chleachd an sgioba an AT-TPC còmhla ris an spectrometer magnetach S800 gus freagairt iomlaid cosgais eadar beam ocsaidean-14 rèidio-beò agus targaid deuterium a thomhas.

Chaidh an seòrsa tomhais seo a dhèanamh comasach mar thoradh air soilleireachd àrd agus cugallachd an dòigh Targaid Gnìomhach, anns a bheil an stuth targaid (sa chùis seo, gas deuterium) cuideachd ag obair mar mheadhan lorgaidh. Chaidh an AT-TPC a lìonadh le gas deuterium, agus chaidh an giùlan ocsaidean-14 rèidio-beò a chruthachadh leis a’ Ghoireas Cyclotron Coupled agus a chuir a-steach don t-seòmar. Chaidh an dà phroton lùth ìosal mar thoradh air an ath-bhualadh a lorg stèidhichte air na slighean aca, agus chaidh an nitrogen-14, a theich às an tomhas-lìonaidh, a lorg leis an spectrometer S800.

Roimhe seo, cha robh an leithid de thomhasan comasach air sgàth cho ìosal sa bha na protonaichean às deidh an ath-bhualadh, a’ fàgail an amharc dùbhlanach nuair a bha iad a’ cleachdadh targaid chruaidh. Ach leis an AT-TPC, faodaidh luchd-rannsachaidh a-nis sgrùdadh a dhèanamh air an ath-bhualadh seo air isotopan geàrr-ùine eile a tha rim faighinn aig a’ Ghoireas airson Beams Isotope Rare.

Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh le co-obrachadh de luchd-saidheans bho Oilthigh Stàite Michigan, Oilthigh Santiago san Spàinn, Oilthigh Mainz sa Ghearmailt, Saotharlann Nàiseanta Argonne, agus Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge.

