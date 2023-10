Teicneòlas adhartach: ceallan neural clò-bhuailte 3D a’ toirt ìomhaigh air ailtireachd eanchainn

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Oxford air innleachd a leasachadh airson ceallan neural a chlò-bhualadh 3D a tha coltach ri ailtireachd an cortex cerebral, a dh’ fhaodadh leantainn gu càradh sònraichte do dhaoine fa leth a tha a’ fulang leòn eanchainn. Bidh leòn eanchainn, leithid trauma, stròc, agus freasdal-lannan tumhair eanchainn, gu tric a’ leantainn gu milleadh air an cortex cerebral, a’ toirt buaidh air eòlas-inntinn, gluasad, agus conaltradh. Le timcheall air 70 millean neach air feadh an t-saoghail a’ fulang le leòn eanchainn traumatach gach bliadhna, tha feum air leigheasan èifeachdach deatamach. Tha leigheasan ath-nuadhachaidh inneal a’ cleachdadh bun-cheallan euslaintich a’ tabhann fuasgladh gealltanach, ach gu ruige seo, cha robh dòigh ann gus dèanamh cinnteach gu bheil bun-cheallan cuir a-steach a’ dèanamh atharrais cheart air ailtireachd na h-eanchainn.

Anns an sgrùdadh ùr-ghnàthach seo, chleachd luchd-rannsachaidh bun-cheallan neural daonna gus clò eanchainn dà-fhilleadh a chruthachadh tro chlò-bhualadh 3D. Nuair a thèid an cuir a-steach do sliseagan eanchainn luchag, bidh na ceallan amalaichte leis an inneal aoigheachd, an dà chuid structarail agus obrachail. Chaidh an structar cortical a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh bun-cheallan ioma-chumhachdach daonna (hiPSCn), aig a bheil comas diofar sheòrsaichean cealla a lorgar ann am figheagan daonna. Gu cudromach, faodaidh hiPSC a thighinn bho cheallan euslainteach fhèin, a’ lughdachadh cunnart freagairt dìon.

Tha an luchd-rannsachaidh an dùil tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air an dòigh clò-bhualaidh, ag amas air figheagan cortex cerebral ioma-fhillte nas iom-fhillte a chruthachadh a tha gu math coltach ri ailtireachd eanchainn an duine. A bharrachd air a bhith a’ làimhseachadh leòntan eanchainn, dh’ fhaodadh na stuthan innleadaireachd sin a bhith air an cleachdadh cuideachd airson measadh dhrogaichean, sgrùdadh leasachadh eanchainn, agus leasachadh tuigse air eòlas-inntinn.

Tha an t-adhartas seo a’ togail air an obair a rinn an sgioba roimhe ann a bhith a’ cruthachadh agus a’ peutantadh theicneòlasan clò-bhualaidh 3D airson clò-bhualadh synthetigeach agus ceallan cultarach. Le tuilleadh adhartais, dh’ fhaodadh an dòigh-obrach seo dòchas a thoirt do dhaoine fa leth a tha a’ fulang leòn eanchainn agus a’ toirt buaidh mhòr air raon an neur-eòlais.

stòran:

- Conaltradh Nàdair: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18121-x