Lorg ùr a’ nochdadh tonnan rèidio àrsaidh bho Galaxies o chionn billeanan de bhliadhnaichean

Tha lorg o chionn ghoirid le speuradairean air iongantas iongantach fhoillseachadh o chionn timcheall air 8 billean bliadhna: lorg tonnan rèidio a’ tighinn bho aonadh galaxies. Is e an rud a tha a’ dèanamh an lorg seo dha-rìribh iongantach gur e seo an t-eisimpleir as sine de thachartas a tha air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans o chionn fhada - spreadhadh rèidio luath (FRB).

Sgaoil an spreadhadh seo, a mhair nas lugha na millisecond, tòrr lùth iongantach co-ionann ris na tha a’ ghrian againn a’ dèanamh ann an trithead bliadhna. Lorg an Astràilia SKA Pathfinder, teileasgop rèidio ann an Astràilia an Iar, an spreadhadh an toiseach. Às deidh sin, cho-dhùin Teileasgop Fìor Mòr Amharclann Deas na h-Eòrpa ann an Chile far a bheil e ceart.

Air a chomharrachadh mar sheòrsa de rèididheachd electromagnetic tricead rèidio, tha spreadhaidhean rèidio luath a’ riochdachadh spreadhaidhean goirid ach dian de lùth a tha a ’dol thairis air a’ mhòr-chuid de stòran tonnan rèidio eile ann am farsaingeachd mhòr na cruinne. Tha pàirt deatamach aig tonnan rèidio, aig a bheil na tonnan as fhaide air an speactram electromagnetic, ann an grunn bheachdan speurail.

Fhad ‘s a tha co-stiùiriche an sgrùdaidh, Ryan Shannon bho Oilthigh Teicneòlais Swinburne ann an Astràilia, a’ dèanamh coimeas eadar na tonnan rèidio ann am FRBn agus an fheadhainn a thathas a ’cleachdadh ann an àmhainnean microwave, tha meud an spreadhadh seo gun choimeas. Gu dearbh, bhiodh an lùth a chaidh a leigeil ma sgaoil leis an FRB seo gu leòr airson microwave “bobhla popcorn dà uair nas motha na a’ ghrian. ”

Mus deach an lorg seo, bha an spreadhadh rèidio luath as sine air a dhol air ais gu 5 billean bliadhna air ais, a’ fàgail an lorg seo 3 billean bliadhna nas sine. Leis gu bheil an cruinne-cè fhèin timcheall air 13.8 billean bliadhna a dh'aois, tha an tachartas seo a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air ìrean tràtha de chruthan agus feallsanachd galactic.

A bharrachd air an sin, a bharrachd air a sheann aois, is e an spreadhadh seo cuideachd an fheadhainn as fhaide a chaidh a lorg a-riamh am measg FRBn, air sgàth na h-astaran mòra a dh’ fheumas speuradairean a dhol thairis gus sgrùdadh a dhèanamh air nithean agus tachartasan bhon àm a dh’ fhalbh.

Tha Stuart Ryder bho Oilthigh MhicGuaire ann an Astràilia, co-stiùiriche an sgrùdaidh, ag ràdh, “Tha fios againn a-nis gu bheil spreadhaidhean rèidio luath air a bhith timcheall airson còrr air leth-aois na cruinne.”

Ged a tha fìor adhbhar FRBn fhathast so-ruigsinneach, tha prìomh theòiridh a’ moladh gu bheil na spreadhaidhean sin a’ tighinn bho sheòrsa iongantach de rionnag neutron ris an canar magnetar. Tha na magnetars sin am measg nan nithean as iomallaiche sa chruinne-cè agus tha comas aca spreadhaidhean lùth cho iongantach a thoirt gu buil.

A’ beachdachadh air tricead FRBn, le timcheall air 100,000 air a mheas a bhith a’ tachairt gach latha air feadh na cruinne, tha an lorg agus an sgrùdadh a’ fuasgladh comas mòr airson cuairteachadh stuth a thomhas agus a thuigsinn anns na beàrnan mòra eadar galaxies.

Gu dearbh, tha na spreadhaidhean sin a’ riochdachadh crìoch inntinneach ann an rannsachadh speurail, a’ cumail a’ gheallaidh gun lorg sinn dìomhaireachdan ùra mu ghrèis-bhrat mòr cosmach ar cruinne-cè.

CÀBHA

Dè a th’ ann an spreadhaidhean rèidio luath?

Tha spreadhaidhean rèidio luath (FRBn) nan spreadhaidhean goirid de rèididheachd electromagnetic dian tricead rèidio a tha a’ dol thairis air a ’mhòr-chuid de stòran tonnan rèidio eile sa chruinne-cè. Mairidh iad nas lugha na millisecond ach faodaidh iad tòrr lùth a leigeil ma sgaoil.

Dè cho cudromach sa tha na lorgadh o chionn ghoirid air tonnan rèidio àrsaidh?

Tha lorg tonnan rèidio o chionn ghoirid bho aonadh galaxies timcheall air 8 billean bliadhna air ais a’ riochdachadh an eisimpleir as sine de spreadhaidhean rèidio luath (FRBn). Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air ìrean tràtha de chruthan is thachartasan galactic, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air eachdraidh na cruinne-cè.

Dè an tùs a th’ aig spreadhaidhean rèidio luath?

Ged a tha dearbh thùs FRBn fhathast mì-chinnteach, tha aon teòiridh gnàthach a 'moladh gu bheil iad a' tighinn bho fhìor sheòrsa de rionnag neutron ris an canar magnetar. Tha comas aig na magnetars sin na spreadhaidhean mòra de lùth a chaidh fhaicinn ann am FRBn a ghineadh.

Dè cho cumanta ‘s a tha spreadhaidhean rèidio luath?

Thathas a’ meas gun tachair spreadhaidhean rèidio luath timcheall air 100,000 uair san latha an àiteigin sa chruinne-cè. Ach, tha an àireamh de FRB a chaidh a lorg gu ìre ìosal, le dìreach timcheall air 50, a’ toirt a-steach an t-seann spreadhadh a chaidh a lorg o chionn ghoirid, air a leantainn air ais chun galaxy tùsail aca.