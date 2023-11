Fuasgladh àm ri teachd Spintronics agus Teicneòlasan Stòraidh Dàta

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Saidheans Adhartach le luchd-rannsachaidh bho Institiud Paul Drude ann am Berlin, sa Ghearmailt, agus Oilthigh Xiamen ann an Xiamen, Sìona air adhartas a nochdadh ann an raon spintronics agus teicneòlasan stòraidh dàta. Tha an luchd-rannsachaidh air dearbhadh gu bheil an stuth ferrimagnetic NiCo2O4 (NCO) a’ cumail an iuchair gus faighinn thairis air an dùbhlan fad-ùine a thaobh a bhith a’ lorg stuthan le magnetachadh làidir taobh a-muigh plèana.

Gu traidiseanta, tha leasachadh cuimhneachain àrd-dùmhlachd ann an spintronics air a bhith an urra ri structaran ultrathin superlattice le anisotropy magnetach perpendicular (PMA). Ach, tha an stuth NCO a’ nochdadh roghainn inntinneach eile, leis gu bheil e a’ nochdadh magnetachadh taobh a-muigh plèana làidir agus seasmhach, ga dhèanamh nas fhasa agus nas èifeachdaiche a thaobh cosgais innealan a dhèanamh.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh NCO bho chèile chan e a-mhàin na feartan magnetachaidh aige ach cuideachd a chomas tuineachaidh. Lorg an luchd-rannsachaidh, le bhith ag atharrachadh na dùmhlachd coimeasach de dhiofar stàitean valence de nicil cations (Ni2 + agus Ni3 +), gum faodadh iad feartan dealain is magnetach filmichean NCO a làimhseachadh. Tha an sùbailteachd seo a’ fosgladh chothroman ùra airson giùlan an stuth a dhèanamh freagarrach airson iarrtasan sònraichte.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ tilgeil solas air tùs buaidh Talla neo-riaghailteach (AHE) ann am filmichean NCO. Lorg an luchd-rannsachaidh gum faodar soidhne an AHE atharrachadh gu neo-eisimeileach bho thiugh film, feart sònraichte nach deach fhaicinn ann an stuthan aon-ìre eile. A bharrachd air an sin, nochd an sgrùdadh na chuir sgapadh skew ris an AHE ann an stuthan le giùlan ìosal, nach deach fhaicinn roimhe seo ach ann am meatailtean àrd-ghiùlan. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air feartan còmhdhail cuantamach stuthan magnetach.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo a’ dol nas fhaide na rannsachadh bunaiteach. Tha comasachd NCO agus na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige ann an spintronics agus teicneòlasan stòraidh dàta ga fhàgail na stuth gealltanach airson adhartasan san àm ri teachd. Faodaidh luchd-rannsachaidh an t-eòlas seo a luathachadh gus innealan spintronic ùr-nodha a dhealbhadh agus cur ri leasachadh cuimhneachain àrd-dùmhlachd.

Mar a chumas sinn oirnn a’ fuasgladh comas NCO agus a’ sgrùdadh a cuid fheartan nas fhaide, tha raon spintronics agus stòradh dàta deiseil airson adhartas mòr. Tha buannachdan an rannsachaidh seo a’ leudachadh chan ann a-mhàin don acadamaidh ach cuideachd do ghnìomhachasan a tha a’ sireadh fhuasglaidhean ùr-ghnàthach airson stòradh agus làimhseachadh dàta.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th' ann an spintronics?

Tha Spintronics, goirid airson electronics snìomh, na raon sgrùdaidh a tha ag amas air a bhith a’ cleachdadh snìomh gnèitheach dealanan airson giollachd fiosrachaidh agus stòradh. Eu-coltach ri electronics gnàthach a tha an urra ri cosgais dealanan, bidh spintronics a’ dèiligeadh ris a’ mhionaid magnetach a tha co-cheangailte ri snìomh dealanan.

Dè a th 'ann an magnetization?

Tha magnetachadh a’ toirt iomradh air co-thaobhadh amannan magnetach, leithid amannan dealanan, ann an stuth. Bidh e a’ dearbhadh feartan magnetach an stuth, a’ toirt a-steach a chomas raon magnetach a ghineadh.

Dè a th’ ann an anisotropy magnetach perpendicular (PMA)?

Tha anisotropy magnetach perpendicular (PMA) na sheilbh de stuthan sònraichte far a bheil an magnetization air a cho-thaobhadh gu ceart-cheàrnach ri uachdar an stuth. Tha PMA deatamach airson cuimhneachain àrd-dùmhlachd a leasachadh ann an spintronics.

Dè a’ bhuaidh neo-riaghailteach Hall (AHE) a th’ ann?

Tha buaidh neo-riaghailteach Talla (AHE) a’ toirt iomradh air an iongantas far a bheil stuth magnetach a’ nochdadh bholtadh transverse nuair a bhios sruth a’ sruthadh troimhe an làthair raon magnetach. Tha e na fheart cudromach airson a bhith a’ sgrùdadh giùlan stuthan magnetach agus tha cleachdadh ann an spintronics.

Dè a th’ ann an cuimhneachain àrd-dùmhlachd?

Tha cuimhneachain àrd-dùmhlachd nan innealan stòraidh as urrainn tòrr dàta a stòradh ann an àite corporra beag. Tha iad riatanach airson diofar thagraidhean, a’ gabhail a-steach coimpiutairean, fònaichean sgairteil, agus ionadan dàta, far am feumar tòrr dàta a stòradh gu h-èifeachdach.