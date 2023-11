Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh moileciuil ùr-ghnàthach gus cuir an-aghaidh bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Mhaigh Nuad air adhartas mòr a dhèanamh anns an t-sabaid an aghaidh bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean. Tha strì an aghaidh antimicrobial (AMR) na dhragh a tha a’ sìor fhàs mar a bhios bacteria, bhìorasan, fungasan agus dìosganaich a’ fàs agus a’ dol an aghaidh cungaidhean traidiseanta. Tha seo na chunnart mòr do shlàinte a’ phobaill, ga dhèanamh nas duilghe galairean a làimhseachadh agus a’ meudachadh cunnart bho dhroch thinneas is bàs. Mar fhreagairt don fheum èiginneach saidheansail seo, tha sgioba de luchd-rannsachaidh eadar-nàiseanta air moileciuil ùr a chruthachadh gu soirbheachail a tha comasach air cuir an-aghaidh bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean gu h-èifeachdach.

Chleachd an luchd-rannsachaidh prionnsapalan ceimigeachd supramolecular, raon sònraichte de sgrùdadh saidheansail a bhios a’ sgrùdadh eadar-obrachadh eadar moileciuilean, gus an adhartas seo a choileanadh. Le bhith a’ cleachdadh nam prionnsapalan sin, lorg an sgioba moileciuilean a bhios gu h-èifeachdach a’ marbhadh bacteria fhad ‘s a tha iad a’ nochdadh puinnseanta glè ìosal do cheallan daonna fallain. Dh’ fhaodadh an dòigh-obrach ùr-ghnàthach seo an t-slighe a dhealbhadh airson ro-innleachdan teirpeach ùra gus dèiligeadh ri duilgheadas ghalaran a tha an aghaidh dhrogaichean.

Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Chem, aig an aon àm ri Seachdain Mothachaidh AMR na Cruinne, iomairt chruinneil air a stiùireadh le Buidheann Slàinte na Cruinne. Tha an iomairt ag amas air mothachadh agus tuigse àrdachadh mu strì an aghaidh antimicrobial gus nochdadh agus sgaoileadh ghalaran a tha an aghaidh dhrogaichean a lughdachadh. Tha buaidh AMR cudromach, le còrr air 1.2 millean neach a’ bàsachadh ann an 2019 mar thoradh air galairean bactaraidh a tha an aghaidh antibiotic. Tha an rannsachadh seo a’ toirt dòchas airson leasachadh àidseantan antimicrobial ùra as urrainn cuir an-aghaidh bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean, a dh’ fhaodadh milleanan de bheatha a shàbhaladh gach bliadhna.

Chuir am prìomh neach-rannsachaidh Luke Brennan à Oilthigh Mhaigh Nuad cuideam air cho cudromach sa tha an lorg seo ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse mu dhiofar ghalaran, bho aillse gu fibrosis cystic. Tha obair na sgioba stèidhichte air cleachdadh luchd-còmhdhail ian synthetigeach, a leigeas le salann a dhol a-steach do cheallan bactaraidh. Bidh an t-salainn seo a’ tighinn a-steach a’ cur dragh air cothromachadh fìnealta ian taobh a-staigh nan ceallan, ag adhbhrachadh tachartasan bith-cheimiceach a dh’ adhbhraicheas bàs cealla bacteriach aig a’ cheann thall. Tha eadhon seòrsaichean bacteria a tha an aghaidh antibiotics a tha rim faighinn an-dràsta, leithid MRSA, ann an cunnart bhon dòigh làimhseachaidh neo-ghnàthach seo.

Tha an t-adhartas seo na bhunait airson leasachadh luchd-còmhdhail anion mar roghainn gealltanach an àite antibiotics traidiseanta. Le duilgheadas an aghaidh antimicrobial a’ sìor dhol am meud, cha robh an fheum air ro-innleachdan teirpeach ùr a-riamh cho èiginneach. Tha an co-obrachadh eadar ceimigearan agus bith-eòlaichean ann a bhith ag adhartachadh leasachadh riochdairean antimicrobial ùra a’ nochdadh a’ chomas a th’ ann airson dòighean eadar-chuspaireil gus dèiligeadh ri dùbhlain slàinte cruinne.

Ceistean Bitheanta:

Dè a th’ ann an strì an aghaidh antimicrobial?

Bidh strì an aghaidh antimicrobial (AMR) a’ tachairt nuair a thig meanbh-fhàs-bheairtean, leithid bacteria, bhìorasan, fungasan agus dìosganaich, air adhart agus a dh’ fhàs an aghaidh nan drogaichean a thathas a’ cleachdadh airson galairean a làimhseachadh. Tha seo ga dhèanamh nas duilghe galairean a làimhseachadh, ag àrdachadh cunnart bho dhroch thinneas agus bàs.

Carson a tha rannsachadh air bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean cudromach?

Tha rannsachadh air bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean deatamach leis gu bheil antibiotics gnàthach a’ fàs nas èifeachdaiche an aghaidh nan galairean sin. Ma thèid fhàgail gun sgrùdadh, dh’ fhaodadh àrdachadh bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean leantainn gu èiginn slàinte cruinne, leis gu bheil galairean a’ fàs nas duilghe a làimhseachadh.

Dè a th 'ann an ceimigeachd supramolecular?

Tha ceimigeachd supramolecular na raon sgrùdaidh a tha ag amas air an eadar-obrachadh eadar moileciuilean. Bidh e a’ sgrùdadh mar as urrainn do mholacilean cruinneachadh agus eadar-obrachadh gus structaran nas motha no siostaman gnìomh a chruthachadh. Ann an co-theacsa an rannsachaidh seo, chaidh ceimigeachd supramolecular a chleachdadh gus moileciuilean a lorg a bhios gu h-èifeachdach a’ marbhadh bacteria agus a’ lughdachadh puinnseanta gu ceallan daonna fallain.

Ciamar a tha am moileciuil ùr ag obair?

Bidh am moileciuil ùr a chaidh a leasachadh leis an luchd-rannsachaidh a’ cur dragh air cothromachadh fìnealta ian taobh a-staigh cheallan bactaraidh le bhith a’ leigeil le salann a dhol a-steach do na ceallan. Tha an aimhreit seo a’ leantainn gu sreath de thachartasan bith-cheimiceach a dh’ adhbhraicheas bàs cealla bacteriach aig a’ cheann thall. Tha eadhon seòrsaichean bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean, leithid MRSA, ann an cunnart bhon dòigh làimhseachaidh ùr-nodha seo.

Dè cho cudromach sa tha an rannsachadh seo?

Tha an rannsachadh seo cudromach oir tha e a’ tabhann fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann air an duilgheadas a tha a’ sìor fhàs de bacteria a tha an aghaidh dhrogaichean. Le bhith a’ leasachadh moileciuil ùr-ghnàthach a dh’ fhaodas bacteria a mharbhadh gu h-èifeachdach fhad ‘s a tha iad a’ lughdachadh puinnseanta do cheallan daonna fallain, tha an luchd-rannsachaidh air an t-slighe a leasachadh airson riochdairean antimicrobial ùra a leasachadh. Dh’ fhaodadh na riochdairean sin cuideachadh le bhith a’ sabaid an aghaidh ghalaran a tha an aghaidh dhrogaichean agus na milleanan de bheatha a shàbhaladh air feadh an t-saoghail.