Bidh luchd-saidheans a’ glacadh phrotonaichean ann an Achd Dissociation a’ cleachdadh Camara Electron Ultrafast

Tha luchd-rannsachaidh aig Saotharlann Luathaiche Nàiseanta SLAC Roinn an Lùtha agus Oilthigh Stanford air gu soirbheachail a’ cleachdadh eadar-dhealachadh dealanach ultrafast (UED) gus gluasad dadaman hydrogen taobh a-staigh moileciuilean ammonia a choimhead. Tha co-dhùnaidhean na sgioba, a chaidh fhoillseachadh ann an Litrichean Lèirmheas Corporra, a’ sealltainn comas UED ann a bhith a’ cumail sùil air dadaman haidridean agus gluasadan proton.

Tha gluasadan proton bunaiteach do dh’ iomadh ath-bhualadh ceimigeach agus bith-eòlasach, leithid catalysis enzyme agus pumpaichean proton ann an ceallan. Tha e deatamach gun tuig thu na h-atharrachaidhean structarail aig àm gluasad proton ach mar thoradh air cho luath sa tha iad, a’ tachairt taobh a-staigh femtoseconds. Tha crìochan aig modhan gnàthach, leithid losgadh ghathan-X aig moileciuilean, leis gu bheil X-ghathan ag eadar-obrachadh le dealanan agus chan e niùclasan atamach.

Gus faighinn thairis air na crìochan sin, chleachd an luchd-rannsachaidh MeV-UED aig SLAC, camara sgaraidh dealanach ultrafast. Dhealaich an sgioba ri aon de na bannan hydrogen-nitrogen ann an ammonia a’ cleachdadh solas ultraviolet, agus an uairsin stiùir iad beam de eleactronan tron ​​​​mholacilean gus dealanan sgaraichte a ghlacadh. Leig seo leotha sùil a thoirt air dealachadh an atom hydrogen bhon niuclas nitrigin agus na h-atharrachaidhean structarail anns a’ mholacile mar thoradh air.

Tha e air leth luachmhor a bhith a’ faighinn cothrom air dàta air an dà eleactronan agus niuclasan san aon deuchainn. Le bhith a’ dearbhadh dè am pàirt a bhios a’ tòiseachadh air dissociation dadaman, faodaidh luchd-rannsachaidh sealladh fhaighinn air pròiseas ath-bheachdan dissociation.

Tha buaidh chudromach aig a’ chomas air protons a lorg ann an gnìomh dissociation airson tuigse fhaighinn air dòighean gluasaid proton ann an ceimigeachd agus bith-eòlas. Tha dòighean traidiseanta leithid criostalan X-ray agus microscopy cryo-electron a’ strì ri protonaichean a lorg, a’ dèanamh UED na dhòigh-obrach gealltanach.

Ann an deuchainnean san àm ri teachd, tha an luchd-rannsachaidh an dùil X-ghathan a chleachdadh aig laser X-ray SLAC, an Linac Coherent Light Source (LCLS), gus coimeas a dhèanamh eadar na toraidhean. Bidh iad cuideachd ag amas air dian an beam dealanach àrdachadh agus fuasgladh ùine a leasachadh gus ceumannan fa leth de dhì-cheangal proton fhuasgladh.

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ sgrùdadh gluasadan haidridean agus a’ faighinn a-mach na dìomhaireachdan air cùl prìomh ath-bheachdan ceimigeach ann an grunn phròiseasan bith-eòlasach.

