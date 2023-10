Bidh dà phlanaid reòthte mòr a’ bualadh ann an taisbeanadh solais sgoinneil

Ann an tachartas speurail iongantach, bhuail dà exoplanets mòr reòthte ann an teine ​​​​solais, a’ leigeil a-mach pìosan duslach a chunnaic speuradair neo-dhreuchdail air na meadhanan sòisealta. Tha na planaidean sin suidhichte mu 1,800 solas bliadhna air falbh bhon Talamh agus thuit iad timcheall rionnag coltach ris a’ ghrian. Ghluais solas soilleir an tubaist air beulaibh an rionnag, ag adhbhrachadh gun lughdaich e thar ùine. Chaidh an rionnag ainmeachadh mar ASASSN-21qj às deidh an lìonra de teileasgopan a lorg an toiseach gun robh solas faicsinneach an rionnag a’ crìonadh.

Mhothaich an reul-eòlaiche neo-dhreuchdail an rionnag a’ soilleireachadh thairis air 1,000 latha, a thug air sgioba de speuradairean eadar-nàiseanta tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an iongantas. Nochd lùb solais an rionnag gun do dhùblaich an soilleireachd aice aig tonnan fo-dhearg trì bliadhna mus do thòisich e a’ seargadh ann an solas faicsinneach. Thug an Dr Matthew Kenworthy, co-phrìomh ùghdar an sgrùdaidh bho Amharclann Leiden san Òlaind, cunntas air na dh’ fhaodadh tachairt às deidh a leithid de thubaist, ag ràdh gum biodh am fuigheall coltach ri rionnag, ged a bhiodh e na bu laige agus seachd tursan nas motha na am prìomh fhear. rionnag anns an t-siostam.

Thairis air dà bhliadhna, thug lìonra de reul-eòlaichean proifeasanta agus neo-dhreuchdail sùil gheur air an rionnag airson atharrachaidhean sam bith anns an soilleireachd aice. Mhìnich an Dotair Sìm Lock, ùghdar co-stiùiriche bho Oilthigh Bristol, gu bheil an àireamhachadh agus na modailean coimpiutair aca a’ nochdadh gu bheil teòthachd, meud agus fad an stuth gleansach a chaidh fhaicinn co-chòrdail ri bualadh dà exoplanets mòr deigh.

Thathas an dùil gun sgaoil an sgòth de dhuslach mar thoradh air an tubaist air orbit na tha air fhàgail a chaidh a chruthachadh. Thig am fuigheall seo gu bhith na phlanaid ùr aig a’ cheann thall, agus tha coltas ann gum bi an stuth timcheall oirre a’ dùmhlachadh agus a’ cruthachadh cruinneachadh de ghealachan a bhios a’ cuairteachadh timcheall oirre. Faodar solas an sgòth duslach a lorg le bhith a’ cleachdadh teileasgopan stèidhichte air an talamh a bharrachd air teileasgop fànais James Webb aig NASA. Cumaidh speuradairean sùil gheur air leasachaidhean an tachartais inntinneach seo.

