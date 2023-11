Rannsachadh Ùr a’ nochdadh comas gus casg a chuir air tuiteam duilleag deighe Antartaig an Iar

Tha pròiseact rannsachaidh eadar-nàiseanta ùr-nodha, ris an canar Mothachadh Duilleag Deighe Antartaig an Iar gu Dà Ìre Teasachaidh (SWAIS2C), air solas a thilgeil air a’ chomas a th’ ann bho bhith a’ tuiteam sìos Duilleag Deighe Antartaig an Iar (WAIS). Tha modaladh duilleagan-deighe o chionn ghoirid a rinn buidheann de luchd-saidheans agus luchd-rannsachaidh cliùiteach a’ nochdadh gu bheil an WAIS, a thathas an dùil a chailleas tomad mar thoradh air atharrachadh clìomaid agus blàthachadh cuantan na cruinne, fhathast comasach a shàbhaladh.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil gleidheadh ​​​​na sgeilpichean deighe as motha air an Talamh - an Ross and Ronne-Filchner - deatamach ann a bhith a’ bunailteachadh roinnean deighe mòra taobh a-staigh taobh a-staigh Antartaig an Iar. Fhad ‘s a tha cuid de chuas a’ chuain fo na sgeilpichean deighe a’ blàthachadh mu thràth, tha roinnean ann fhathast far a bheil an deigh fhathast fuar, a’ toirt dòchas airson an duilleag deighe a ghlèidheadh.

Stèidhichte air an dàta a th’ ann mar-thà, tha an luchd-saidheans ag argamaid ma thèid againn air ìrean blàthachadh na cruinne a chumail faisg air no nas ìsle na dà cheum Celsius os cionn ìrean ro-ghnìomhachais, gum fuirich na sgeilpichean mòra deighe agus an WAIS gu ìre mhòr slàn. Tha an co-dhùnadh seo a rèir na stairsnich 1.5-ceum Celsius a chaidh a shuidheachadh fo aonta gnàth-shìde Paris 2015. Mura tèid tarsainn air an stairsnich seo, dh’ fhaodadh an tabhartas iomlan ri àrdachadh ìre na mara bho dhuilleag-deighe Antartaig le 2100 a bhith cuibhrichte gu raon de 0.12-0.44 meatairean.

Ach, leis an t-slighe a th’ ann an-dràsta, far a bheilear an dùil gun tèid teòthachd uachdar na cruinne thairis air an stairsnich 1.5-ceum, tha comas ann an duilleag deighe a leaghadh gus ìrean mara cruinne àrdachadh suas ri trì meatairean. Bheireadh tuiteam an WAIS buaidh uamhasach, a’ toirt a-steach tuiltean farsaing agus gluasad choimhearsnachdan cladaich.

Gus dèiligeadh ris an dragh èiginneach seo, tha am pròiseact SWAIS2C air misean deatamach a ghabhail os làimh gus fiosrachadh àrainneachd riatanach fhaighinn air ais bhon deigh agus grùid ann an dà làrach eadar-dhealaichte air Sgeilp Deighe Rois. Tha an oidhirp ùr-nodha seo a’ toirt a-steach drileadh domhainn a-steach do ghrunnd na mara san Antartaig aig astar mòr bho phrìomh ionad agus faisg air meadhan an WAIS. Le bhith a’ cruinneachadh choraichean grùid agus a’ mion-sgrùdadh mar a dhèiligeas an sgeilp-deighe ri diofar theodhachd, tha am pròiseact ag amas air tuigse fharsaing fhaighinn air cho cugallach ‘s a tha Sgeilp Deighe Rois agus an WAIS ri blàthachadh san àm a dh’ fhalbh.

Tha an rannsachadh ùr seo a’ toirt dòchas airson an WAIS a ghlèidheadh ​​agus a’ cur cuideam air a’ phàirt dheatamach a tha aig co-obrachadh eadar-nàiseanta ann a bhith cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid. Le bhith a’ faighinn tuigse nas doimhne air na sgeilpichean-deighe agus na freagairtean aca do bhlàthachadh, is urrainn dhuinn obrachadh a dh’ionnsaigh ceumannan èifeachdach a chuir an gnìomh gus lughdachadh tuiteam agus builean sgriosail an WAIS air coimhearsnachdan cladaich air feadh na cruinne.

Ceistean Cumanta

1. Ciamar a chuireas casg air tuiteam Clàr-deighe Antartaig an Iar?

Tro bhith a’ gleidheadh ​​​​sgeilpichean-deighe Ross and Ronne-Filchner, a tha a’ bunailteachadh roinnean mòra deighe taobh a-staigh taobh a-staigh an Antartaig an Iar, tha dòchas ann fhathast gun tèid Clàr-deighe an Iar Antartaig a chasg.

2. Dè cho cudromach 'sa tha an stairsneach 1.5-ceum Celsius?

Tha an stairsneach 1.5-ceum Celsius, a chaidh a shuidheachadh fo aonta gnàth-shìde Paris 2015, a’ riochdachadh crìoch deatamach gus buaidh blàthachadh na cruinne a lasachadh. Le bhith a’ fuireach fon ìre seo, ’s urrainn dhuinn an tabhartas iomlan ri àrdachadh ìre na mara bho chlàr-deighe Antartaig a chuingealachadh ro 2100.

3. Dè a' bhuaidh a bhiodh aig tuiteam Clàr-deighe Antartaig an Iar?

Dh’ fhaodadh tuiteam Clàr-deighe Antartaig an Iar leantainn gu tuiltean farsaing agus gluasad coimhearsnachdan cladaich air feadh na cruinne. Tha e deatamach casg a chuir air an tuiteam seo gus buaidhean uamhasach a sheachnadh.

4. Dè a th' ann am pròiseact SWAIS2C?

Is e co-obrachadh eadar-nàiseanta a th’ ann am Mothachadh duilleag-deighe Antartaig an Iar gu Dà cheum de bhlàthachadh (SWAIS2C) anns a bheil luchd-saidheans, drilearan, innleadairean agus luchd-conaltraidh saidheans. Is e an t-amas aige buaidh blàthachadh na cruinne a thuigsinn air Duilleag Deighe Antartaig an Iar agus dòighean a lorg gus casg a chuir air tuiteam.

5. Ciamar a tha am pròiseact SWAIS2C a' cruinneachadh dàta?

Bidh am pròiseact SWAIS2C a’ drileadh tro mhìltean de throighean deigh aig dà làrach eadar-dhealaichte, Kamb Ice Stream agus Crary Ice Rise, gus coraichean grùid fhaighinn air ais. Le bhith a’ dèanamh anailis air na coraichean sin agus a’ dèanamh coimeas eadar dàta, bidh an luchd-rannsachaidh a’ faighinn sealladh air mar a tha an sgeilp deighe a’ freagairt ri teodhachd eadar-dhealaichte agus tachartasan blàthachaidh san àm a dh’ fhalbh.