Sgrùdadh Ùr a’ Nochdadh Mar a Tuigsinn Inbhich Cànan Tràth na Cloinne

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho MIT agus Oilthigh Harvard air solas a thilgeil air a’ phròiseas iom-fhillte air mar a bhios inbhich a’ mìneachadh agus a’ tuigsinn cànan tràth chloinne. Chleachd an sgrùdadh na mìltean de dh'uairean a thìde de chlàraidhean claisneachd ath-sgrìobhte de chlann is inbhich ag eadar-obrachadh gus modalan coimpiutaireachd a chruthachadh a tha coltach ri mar a bhios inbhich a’ mìneachadh na tha clann bheaga ag ràdh.

Eu-coltach ri sgrùdaidhean roimhe a bha ag amas air mar a tha clann ag ionnsachadh bruidhinn, bha an rannsachadh seo ag amas air sealladh inbheach sa phròiseas togail cànain a thuigsinn. Tha na co-dhùnaidhean a’ sealltainn gu bheil pàirt deatamach aig tuigse inbhich air co-theacs còmhraidh agus an eòlas air mì-fhuaimneachadh cumanta a nì clann ann a bhith a’ tuigsinn oidhirpean cànain tràth chloinne.

Sheall na modailean coimpiutaireachd a chaidh a leasachadh san sgrùdadh gu robh ro-innse stèidhichte air na fuaimean a rinn clann a-mhàin gu ìre neo-mhearachdach ann a bhith a’ dearbhadh dè bha inbhich a’ smaoineachadh a bha a’ chlann ag ràdh. An àite sin, bha na modailean a bu shoirbheachail an urra ri bhith a’ dèanamh anailis air earrannan mòra de chòmhraidhean roimhe gus tuigse cho-theacsail a thoirt seachad.

Chomharraich an rannsachadh cuideachd cho cudromach sa tha e na modailean a thrèanadh air stòran-dàta farsaing de dh’inbhich agus clann ag eadar-obrachadh. Tha seo a’ nochdadh gu bheil uidheamachdan sgileil aig inbhich airson mìneachaidhean stèidhichte air co-theacsa a dhèanamh, a dh’ fhaodadh cur ri bhith a’ toirt taic do leanaban cànan a thogail ann an dòigh nas èifeachdaiche.

Tha an luchd-rannsachaidh an dùil tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh air mar as urrainn do sgilean èisteachd inbhich agus freagairtean chloinne cur ri ionnsachadh cànain. Tha iad a’ creidsinn gu bheil comas inbhich air oidhirpean cànain tràth na cloinne a thuigsinn agus freagairt a thoirt dhaibh a’ cruthachadh siostam fios-air-ais a bhrosnaicheas pàisdean gus conaltradh agus ionnsachadh nas èifeachdaiche.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt sealladh luachmhor air daineamaigs toinnte togail cànain tràth agus a’ cur cuideam air a’ phàirt chudromach a th’ aig inbhich ann a bhith a’ toirt taic do leasachadh cànanach chloinne.

CÀBHA

Ciamar a rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air tuigse inbheach air cànan tràth chloinne?

Chleachd an luchd-rannsachaidh mìltean de dh'uairean de chlàran claisneachd ath-sgrìobhte de chlann is inbhich ag eadar-obrachadh gus modalan coimpiutaireachd a chruthachadh.

Dè a lorg an sgrùdadh?

Lorg an sgrùdadh gu bheil tuigse inbhich air co-theacs còmhraidh agus eòlas air mì-fhuaimneachadh cumanta a rinn clann deatamach ann a bhith a’ tuigsinn oidhirpean cànain tràth chloinne.

Dè a’ phàirt a bh’ aig modalan coimpiutaireachd san sgrùdadh?

Chuidich na modailean coimpiutaireachd le bhith ag atharrais air mar a bhios inbhich a’ mìneachadh na tha clann bheaga ag ràdh agus nochd iad gu bheil mìneachaidhean stèidhichte air co-theacsa nas cruinne na ro-innsean stèidhichte air fuaimean cainnt chloinne a-mhàin.

Ciamar a chuidicheas inbhich leanaban ann a bhith a’ togail cànan?

Tha dòighean fìor sgileil inbhich airson mìneachaidhean stèidhichte air co-theacsa a dhèanamh a’ cur ri bhith a’ dèanamh togail cànain nas èifeachdaiche do leanabain.

Dè an rannsachadh san àm ri teachd a tha san amharc?

Tha an luchd-rannsachaidh an dùil tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air mar as urrainn do sgilean èisteachd inbhich agus freagairtean do chloinn ionnsachadh cànain agus brosnachadh a thoirt do leanaban.