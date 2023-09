Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh tuill dhubh uamhasach a’ caitheamh biadh nas luaithe na bha dùil

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le Oilthigh Northwestern air dùbhlan a thoirt do bharailean roimhe mu chleachdaidhean ithe tuill dhubh uamhasach. Ged a bhathar a’ creidsinn roimhe seo gu bheil tuill dhubha ag ithe am biadh gu slaodach, tha samhlaidhean ùra a’ nochdadh gu bheil iad dha-rìribh ga ithe aig ìre fada nas luaithe.

Chleachd an sgrùdadh, a thèid fhoillseachadh a dh’ aithghearr anns an Astrophysical Journal, samhlaidhean 3D àrd-rèiteachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air giùlan tuill dhubh a shnìomh. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na tuill dhubha sin a’ toinneamh na h-ùine-fànais mun cuairt, ag adhbhrachadh gun tèid an gas anns an diosc cruinneachaidh a reubadh às a chèile. Bidh seo a’ leantainn gu cruthachadh subdisks a-staigh agus a-muigh, leis an toll dubh an-toiseach ag ithe an fhàinne a-staigh agus an uairsin ga lìonadh le sprùilleach bhon subdisk a-muigh.

Eu-coltach ri teòiridhean roimhe a bha a’ moladh gun toir am pròiseas seo ceudan de bhliadhnaichean, sheall na samhlaidhean gu bheil e dha-rìribh a’ tachairt ann am beagan mhìosan. Tha buadhan cudromach aig an lorg seo airson tuigse fhaighinn air giùlan quasars, a tha cuid de na nithean as soilleire ann an speur na h-oidhche. Tha fios gu bheil Quasars a’ lasadh suas gu h-obann agus an uairsin a’ dol à sealladh gun mhìneachadh, agus tha an sgrùdadh ùr a’ toirt seachad mìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson a’ ghiùlan uamhasach seo.

Mhìnich am prìomh neach-rannsachaidh, Nick Kaaz bho Oilthigh Iar-thuath, nach urrainn teòiridh diosc meudachaidh clasaigeach cunntas a thoirt air na h-atharrachaidhean luath a chaidh fhaicinn ann an quasars. Ach, tha na samhlaidhean a chaidh a dhèanamh san sgrùdadh seo a’ moladh gum faodadh sgrios agus ath-lìonadh roinnean a-staigh an diosc na caochlaidhean sin a mhìneachadh.

Is e am prìomh shealladh bhon sgrùdadh gun deach mearachd a dhèanamh air barailean roimhe mu cho-thaobhadh an diosc cruinneachaidh le cuairteachadh an toll dubh. Nochd na samhlaidhean gu bheil an sgìre timcheall air an toll dubh tòrr nas buaireasach na bha dùil. Chaidh aire a thoirt do dhaineamaigs gas, raointean magnetach, agus càirdeas coitcheann tuill dhubh anns na samhlaidhean, a’ toirt seachad modail nas cruinne den ghiùlan aca.

Bidh am pròiseas deòir is biadhaidh a’ tachairt ann an sgìre far a bheil toinneamh an toll dubh ann an ùine-fànais a’ farpais ri suathadh is cuideam taobh a-staigh an diosc. Mar thoradh air seo bidh na diosgan a-staigh agus a-muigh a’ bualadh, a’ ciallachadh gu bheil an diosc a-staigh air a chaitheamh leis an toll dubh. Bidh tromachd an toll dubh an uairsin a’ tarraing gas bhon roinn a-muigh gus an roinn a-staigh ath-lìonadh, a’ crìochnachadh a’ chearcall.

Chan e a-mhàin gu bheil an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air na cleachdaidhean ithe a th’ ann an tuill dhubh anabarrach ach tha e cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air giùlan chuasairean. Le tuilleadh rannsachaidh, is dòcha gum bi e comasach do luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air na h-innealan a tha an urra ris na h-atharrachaidhean iongantach a chaidh fhaicinn anns na h-uinneanan cosmach sin.

stòran:

- An Iris Astrophysical (ri fhoillseachadh)

- Oilthigh an Iar-thuath