Rannsachadh a’ faighinn a-mach fianais mu ghluasadan mòra ann an ocsaidean cuan san àm a dh’ fhalbh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Hawai’i ann am Mānoa air sgrùdadh fhoillseachadh a’ nochdadh fianais gun deach ocsaidean a chall ann an cuan an t-saoghail aig amannan eigheachail a dh’ fhalbh. Tha an lorg seo, glaiste ann an seann ghrùidean mara domhainn, a’ nochdadh gur dòcha nach bi an call farsaing ocsaidean a tha sinn a’ fulang le atharrachadh clìomaid an-dràsta maireannach.

Tha luchd-saidheans air a bhith a’ tomhas ocsaidean mara bho na 1960n agus tha iad air ìrean ìsleachadh fhaicinn ann am meadhan doimhneachd a’ chuain. Bidh uisgeachan nas blàithe a’ cumail nas lugha de ocsaidean, agus faodaidh seo leantainn gu call àrainn dha gnèithean mara a tha an urra ri ocsaidean airson anail a tharraing. Dh’ fhaodadh leudachadh roinnean ocsaidean ìosal a tha a’ tachairt gu nàdarra anns a’ Chuan Shèimh an Ear buaidh mhòr a thoirt air iasgach Eilean a’ Chuain Shèimh ann an gnàth-shìde nas blàithe.

Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air cobalt mar chliù gus atharrachaidhean san àm a dh’ fhalbh ann an roinnean le ocsaidean ìosal a thuigsinn. Lorg iad gu bheil raointean de dh’ uisge ìosal ocsaidean sa Chuan Shèimh air an saidhbhreachadh le cobalt, a tha air a ghiùlan thairis air a’ chuan ann an cnap de dh’ uisge le ocsaidean ìosal. An uairsin thèid Cobalt a thasgadh air grunnd na mara agus a ghleidheadh ​​​​ann an grùidean.

A’ dèanamh anailis air grùidean grunnd na mara bho na 145,000 bliadhna a dh’ fhalbh, a’ gabhail a-steach an linn deighe mhòr mu dheireadh, lorg an luchd-rannsachaidh ìrean nas àirde de chobalt ann an grùidean bho linn na deighe an taca ri grùidean nas ùire. Tha seo a’ comharrachadh roinnean nas motha de dh’ uisgeachan ìosal-ogsaidean anns a’ Chuan Shèimh ri linn na deighe.

Is e aon mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson tricead uisgeachan ìosal-ogsaidean ann an gnàth-shìde fhuar atharrachaidhean ann an cuairteachadh cuain mar thoradh air atharrachadh clìomaid. Ma lagaicheas sruthan, dh’ fhaodadh ìrean ocsaidean sa Chuan Shèimh crìonadh. Dh’ fhaodadh atharrachaidhean slaodach ann an ìrean ocsaidean leigeil le iasg agus gnèithean eile atharrachadh, mar a rinn iad san àm a dh’ fhalbh.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ cur cuideam air an fheum air sgaoilidhean a lughdachadh gus ùine a cheannach airson eag-shiostaman gabhail ri atharrachadh clìomaid. Tha an tuigse ùr seo air caochlaidhean ocsaidean cuan san àm a dh’ fhalbh a’ cur ri oidhirpean leantainneach gus àrainnean mara a dhìon agus dèanamh cinnteach à sunnd gnèithean mara a dh’ aindeoin atharrachadh clìomaid.

Source:

- Nicholas J. Hawco et al, Leudachadh air Anoxia a’ Chuain Rè Ùine Eigh-shruthan air a chlàradh anns an Cobalt Flux gu Grùidean Peiligeach, Litrichean Rannsachaidh Geo-fhiosaigeach (2023).