Sgrùdadh a’ tomhas na tha de mhicroplastics a’ sgaoileadh a-steach don Atmosphere tro Spray Sea

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le Luc Deike agus an sgioba aige a’ sgrùdadh mar a tha meanbh-phlastaig air an leigeil a-mach don àile tro spraeadh mara. Nuair a bhios builgeanan a’ spreadhadh air uachdar a’ chuain, bidh iad a’ leigeil a-mach mìrean beaga dhan adhar, a’ toirt a-steach salann agus stuth organach. Ach, chan eil fios an gabhadh microplastics, a tha gu math cumanta sa chuan, a ghluasad dhan àile tron ​​​​phròiseas seo.

Anns na deuchainnean obair-lann aca a’ cleachdadh togail dhealbhan aig astar luath, lorg an luchd-rannsachaidh gum faodar gràineanan microplastic eadar 10 μm gu 280 μm a ghiùlan a-mach à uisge na mara agus a-steach don adhar. Tha seo air a dhèanamh comasach leis na boinneagan beaga ris an canar “jet drops,” a tha air am putadh a-mach le builgeanan spùtach de chuan-mara. Bidh na boinneagan sin a’ giùlan na microplastics agus a’ fàs san adhar. Mar a bhios an t-uisge a’ falmhachadh, tha na microplastics air am fàgail crochte ann an sruthan gaoithe.

Le bhith a’ dèanamh tuairmse air an ìre de mhicroplastaig anns a’ mhuir, bha e comasach don luchd-rannsachaidh obrachadh a-mach an àireamh iomlan de mhicroplastaig a chaidh a sgaoileadh le cuantan an t-saoghail. Tha iad a 'tuairmse gu bheil eadar 0.02 agus 7.4 millean tunna meatrach (Mt) de phlastaig air a leigeil a-mach gach bliadhna, le tomhas as fheàrr de 0.1 Mt.

Tha buaidh mhòr aig co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo airson tuigse fhaighinn air buaidh microplastics air an àrainneachd agus slàinte dhaoine. Dh’ fhaodadh giùlan meanbh-phlastaig tro spraeadh mara buaidh a thoirt air daineamaigs gnàth-shìde na cruinne le bhith a’ toirt buaidh air cothromachadh radaigeach an àile agus a’ frithealadh mar niùclasan dùmhlachd sgòthan.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air ìre sgaoilidhean microplastic agus na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aca. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh an fheum èiginneach airson riaghladh nas fheàrr agus lughdachadh truailleadh plastaig gus na buaidhean cronail aige air a’ phlanaid againn a lughdachadh.

Stòr: PNAS Nexus

Artaigil tùsail: Daniel B Shaw et al, Sgaoileadh cuan de microplastic, PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad296.

Luaidh: Phys.org (2023, Dàmhair 4). “Tha rannsachadh a’ tomhas na tha de mhicroplastaig air a leigeil a-mach don àile le spraeadh mara. ” Air fhaighinn air ais 4 Dàmhair, 2023, bho https://phys.org/news/2023-10-quantifies-microplastic-emitted-atmosphere-sea.html