Faodaidh lòin dèanta le daoine a bhith nan luchd-sgaoilidh lom de ghasaichean taigh-glainne, lorg sgrùdaidhean

Tha rannsachadh ùr a rinn Oilthigh Cornell a’ nochdadh gu bheil buaidh mhòr aig pollagan dèanta le daoine air sgaoilidhean gasa taigh-glainne. Bidh dà sgrùdadh co-cheangailte a rinn luchd-rannsachaidh à Cornell a’ tòiseachadh a’ tomhas buaidh an dà chuid lòin daonna agus nàdarra air buidseat gas taigh-glainne na cruinne, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cuspair nach eilear a’ tuigsinn.

Lorg na sgrùdaidhean, nuair a thèid sgaoilidhean agus stòradh gualain de lòin daonna a chuir ris, gum faodadh na lòin a bhith nan luchd-sgaoilidh lom de ghasaichean taigh-glainne. Tha tuairmsean roimhe seo a’ moladh gum faodadh lòin, a tha air am mìneachadh mar chuirp uisge 5 heactair no nas lugha, cur ri 5% de sgaoilidhean meatan cruinne. Ach, às aonais tomhais neo-mhearachdach thar mòran lòin, dh’ fhaodadh an àireamh sa cheud seo a bhith eadar leth gu dà uair na bha dùil. A bharrachd air an sin, tha tuairmsean cuibhrichte air ìrean tiodhlacaidh gualain ann an lòin.

Bha aon sgrùdadh a rinn an luchd-rannsachaidh a’ cuimseachadh air an ìre de ghualain a chaidh a ghlacadh ann an 22 lòn a chaidh a thaghadh gu sònraichte. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air gnìomhan riaghlaidh san àm a dh’ fhalbh agus thomhais iad tiugh grùid agus susbaint gualain anns na lòin. Fhuair iad a-mach gun robh buaidh aig factaran mar lusan uisgeach, iasg, agus ìrean beathachaidh air ìrean tiodhlacaidh gualain anns na lòin. Nochd an sgrùdadh cuideachd gu bheil an dà chuid lòin nàdarra agus dèanta le daoine air feadh an t-saoghail a’ cumail mòran de ghualain, a’ nochdadh gu bheilear a’ dèanamh dì-meas air glacadh gualain ann an lòin.

Rinn an dàrna sgrùdadh sgrùdadh air sgaoilidhean ràitheil de ghasaichean taigh-glainne bho lòin sònraichte Cornell Experimental. B’ e methan, gas taigh-glainne làidir, a’ mhòr-chuid de na gasaichean a chaidh a leigeil a-mach. Chomharraich an sgrùdadh cuideachd cho cudromach sa tha samplachadh tric gus cunntas ceart a thoirt air sgaoilidhean gasa taigh-glainne bho lòin.

Gu h-iomlan, tha na sgrùdaidhean sin a’ nochdadh gu bheil pàirt aig lòin ann an sgaoilidhean gasa taigh-glainne agus stòradh gualain. Ged a dh’ fhaodadh lòin an-dràsta a bhith nan luchd-sgaoilidh lom de ghasaichean taigh-glainne mar thoradh air leigeil ma sgaoil meatan, tha comas ann gum bi iad nan sinc lom le bhith a’ lughdachadh sgaoilidhean meatan. Tha na co-dhùnaidhean cuideachd a’ moladh gum bu chòir builgeanan no luchd-cuairteachaidh fon uisge a chleachdadh gus sgaoilidhean meatan ann an lòin a lughdachadh.

Tha tuilleadh rannsachaidh agus tuigse air àite lòin ann an sgaoilidhean gasa taigh-glainne deatamach airson modaladh ceart agus ro-innse gnàth-shìde.

(Tobar: Cornell)