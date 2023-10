Cearcallan dìomhair dìomhair air an lorg ann an diofar àiteachan air feadh an t-saoghail

Tha luchd-saidheans air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada leis na pàtrain cruinn dìomhair de dh’ ùir lom air a chuairteachadh le fàinneachan de fhàsmhorachd ris an canar cearcallan sìthiche. Roimhe sin, bhathas a’ creidsinn nach robh na cumaidhean sin ann ach ann am pàirtean de Namibia agus Astràilia. Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid air cearcallan sìthiche a lorg ann an còrr air 250 àite thar 15 dùthaich agus trì mòr-thìrean. Tha an lorg ùr seo a’ tilgeil solas air na factaran àrainneachd a tha a’ cur ri cruthachadh.

Chleachd an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris PNAS, modalan le cumhachd AI gus ìomhaighean saideal a sgrùdadh agus 263 làrach a chomharrachadh air feadh an t-saoghail a tha a’ taisbeanadh pàtrain coltach ris na cearcallan sìthiche a chaidh fhaicinn ann an Namibia agus Astràilia an Iar. Lorg luchd-rannsachaidh air an stiùireadh le Emilio Guirado bho Saotharlann Eag-eòlas Sònaichean Arid agus Atharrachadh Cruinne aig Oilthigh Alicante co-dhàimh làidir eadar feartan sònraichte talmhainn agus gnàth-shìde agus làthaireachd chearcaill sìthiche.

Tha prìomh chomharran tachartas cearcall sìthiche a’ toirt a-steach susbaint ìosal de nitrigin san ùir agus sileadh cuibheasach bliadhnail nas lugha na 200 mm. Lorg luchd-rannsachaidh cuideachd gu robh raointean le cearcallan sìthiche a’ nochdadh barrachd seasmhachd an coimeas ri eag-shiostaman eile. Tha seo a’ moladh gum faodadh cearcallan sìthiche a bhith nan comharran air truailleadh eag-shiostamach air adhbhrachadh le atharrachadh clìomaid, coltach ri pàtrain spàsail eile ann an sònaichean tioram.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh air buaidh gnìomh nan cearcallan-sìthe. Bidh iad a’ toirt sealladh dhuinn air mar a tha na structaran fàsmhorachd sin a’ cur ri seasmhachd eag-shiostam agus a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh buaidh atharrachadh clìomaid. Tha an sgrùdadh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha cearcallan sìthiche mar chomharran a dh’fhaodadh a bhith ann air atharrachadh àrainneachd ann an eag-shiostaman a tha a’ sìor fhàs cugallach.

Le bhith a’ doimhneachadh ar tuigse air cuairteachadh agus feartan chearcaill-sìthe, faodaidh luchd-saidheans tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an àite aca ann a bhith a’ cumail suas slàinte is seasmhachd eag-shiostam. Dh’ fhaodadh an t-eòlas seo a bhith mar mheadhan air ro-innleachdan a leasachadh gus na cumaidhean sònraichte sin a dhìon agus a riaghladh a dh’ aindeoin dùbhlain àrainneachdail leantainneach.

stòran:

- Sgrùdadh PNAS: “Sgaoileadh Pàtran Cruinneil ann an Siostaman Arid: Cearcaill Sìthiche, Formicariidae agus Mion-sgrùdadh Scientometric”

– Ìomhaigh 1: Cearcall sìthiche ann an Namibia le Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

- Ìomhaigh 2: Cearcallan sìthiche ann an gleann Marienfluss ann an Namibia le Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)