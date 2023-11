Feartan iongantach fuigheall Supernova 1E 0102.2-7219 air fhoillseachadh le speuradairean

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le sgioba eadar-nàiseanta de speuradairean a’ cleachdadh an Australia Telescope Compact Array (ATCA) agus an Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array (ALMA) air seallaidhean ùra a thoirt seachad mu fheartan agus nàdar fuigheall supernova ris an canar 1E 0102.2-7219. Air fhoillseachadh anns an iris Monthly Notices of the Royal Astronomical Society iris, tha an sgrùdadh a’ tilgeil solas air feartan iongantach an structair chosmach seo.

Tha fuigheall Supernova (SNRn) nan structaran farsaing agus sgaoilte a thig bho spreadhadh supernova. Tha na tha air fhàgail air a dhèanamh suas de stuth a chaidh a chuir a-mach às an spreadhadh a bharrachd air stuth eadar-rionnagach air a sguabadh suas leis an tonn clisgeadh a rinn an rionnag spreadhaidh.

Tha 1E 0102.2-7219, ris an canar cuideachd E0102, na SNR cridhe-tuiteam òg a tha suidhichte anns an Cloud Magellanic Cloud (SMC) - galaxy corrach a’ cuairteachadh an t-Slighe Milidh. Leis an structar soilleir, coltach ri fàinne agus oir a-muigh a tha a’ leantainn an tonn spreadhaidh a tha a’ gluasad air adhart, tha E0102 air ùidh luchd-rannsachaidh a ghlacadh bho chaidh a lorg ann an 1981. Tha beachdan roimhe air tuairmse a dhèanamh gu bheil aois E0102 timcheall air 1,738 bliadhna, leis an Thathas a’ meas gu robh tomad progenitor an rionnag a spreadh eadar 32 agus 50 tomad grèine.

Gus tuilleadh lèirsinn fhaighinn, bha sgioba de speuradairean air an stiùireadh le Rami ZE Alsaberi bho Oilthigh Sydney an Iar ann am Penrith, Astràilia, a’ fastadh ATCA agus ALMA gus E0102 a choimhead ann an àrd-rùn agus cugallachd.

Nochd na beachdan aca gu bheil morf-eòlas coltach ri fàinne aig E0102 le radius cuibheasach de mu 20.2 bliadhna aotrom, còmhla ri structar coltach ri drochaid. Gu sònraichte, bha drochaid chòmhnard shònraichte no feart coltach ri bàr ann am meadhan sgìre E0102.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gu robh luach cuibheasach de -0102 aig clàr-amais speactra E0.54, a tha a’ toirt cunntas air giùlan sgaoilidhean rèidio aig diofar thonnan. Sheall mion-sgrùdadh nas dlùithe gu robh an clàr-amais speactra nas casa (timcheall air -0.6) aig na radii a-staigh agus a-muigh, agus chaidh caiseadan còmhnard fhaicinn aig radii eadar-mheadhanach. Chaidh an sgaoileadh rèidio as soilleire fhaicinn ann am pàirt an ear-thuath E0102.

Gu cudromach, nochd na beachdan roinnean polarichte taobh a-staigh slige E0102, le polarachadh bloigh meadhanach tomhaiste de 7% agus 12% aig triceadan 5,500 agus 9,000 MHz, fa leth. Leig na tomhais sin leis na speuradairean obrachadh a-mach neart an raon magnetach loidhne-seallaidh, a chaidh a dhearbhadh mar 44 ?G, le raon equipartition de 65 ± 5 ?G.

A thaobh na h-àrainneachd timcheall air E0102, chomharraich an luchd-rannsachaidh sgòth de hydrogen atamach neodrach (HI) suidhichte a dh’ ionnsaigh na tha air fhàgail, le raon astar timcheall air 160–180 km/s. A bharrachd air an sin, chaidh structar coltach ri uamhan fhaicinn aig astar 163.7–167.6 km/s.

Ann an geàrr-chunntas, dhearbh an sgrùdadh coileanta a rinn an luchd-rannsachaidh gu bheil feartan E0102 a’ co-thaobhadh ris an fheadhainn a tha mar as trice co-cheangailte ri fuigheall supernova òga. Thug iad fa-near cuideachd gu bheil am polarachadh sreathach amalaichte coimeasach ìosal den fhuigheall seo a’ nochdadh ìre àrd de bhuaireadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta):

C: Dè a th’ ann am fuigheall supernova?

A: Tha fuigheall supernova nan structaran sgaoilte, leudachail a thig bho spreadhadh supernova. Tha iad air an dèanamh suas de stuth a chaidh a chuir a-mach às an spreadhadh agus stuth eadar-rionnagach air a sguabadh suas leis an tonn clisgeadh a rinn an rionnag spreadhaidh.

Q: Càite a bheil 1E 0102.2–7219 suidhichte?

A: Tha 1E 0102.2-7219, ris an canar cuideachd E0102, suidhichte anns an Cloud Magellanic Cloud (SMC), a tha na galaxy corrach a’ cuairteachadh an t-Slighe Milidh.

Q: Dè a nochd an sgrùdadh o chionn ghoirid mu E0102?

F: Nochd an sgrùdadh gu bheil E0102 a’ taisbeanadh morf-eòlas coltach ri fàinne le structar coltach ri drochaid anns an sgìre mheadhanach aige. Bidh am fuigheall cuideachd a’ taisbeanadh roinnean polarichte agus tha polarachadh bloigh meadhanach tomhaiste de 7% agus 12% aig triceadan 5,500 agus 9,000 MHz, fa leth.

Q: Dè an neart raon magnetach loidhne-seallaidh aig E0102?

A: Chaidh neart raon magnetach loidhne-seallaidh E0102 a thomhas mar 44 ?G, le raon equipartition de 65 ± 5 ?G.

Q: Dè an aois a tha E0102?

F: Tha beachdan roimhe seo a’ meas gu bheil aois E0102 timcheall air 1,738 bliadhna.

C: Dè cho cudromach sa tha an structar coltach ri uamhan timcheall air E0102?

A: Tha an structar coltach ri uamhan aig astar 163.7–167.6 km/s a’ nochdadh gu bheil sgìre shònraichte timcheall air E0102 anns a bheil haidridean atamach neodrach (HI) cruinnichte.

