A 'cruthachadh Buaidhean Pseudogravity ann an Criostalan Photonic: A' làimhseachadh giùlan an t-solais

Tha buidheann de luchd-rannsachaidh air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon làimhseachadh solais le bhith a’ sgrùdadh cleachdadh saobhadh lattice ann an criostalan photonic gus buaidhean pseudogravity a thoirt gu buil. Tha criostalan photonic, le an comas gun samhail airson smachd a chumail air giùlan solais agus a làimhseachadh, air a bhith aig fìor thoiseach sgrùdadh saidheansail. Tha na criostalan sin air an togail le bhith a 'cur diofar stuthan air dòigh ann am pàtran ath-aithris, a' ceadachadh eadar-obrachadh agus slaodachadh solais.

Le bhith a’ toirt a-steach saobhadh leusair a dh’aona ghnothach, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh farsaingeachd cunbhalach nan eileamaidean anns na criostalan photonic a bhriseadh. Dh'adhbhraich an saobhadh seo slighe lùbte sa mheadhan, coltach ri lùbadh an t-solais fo bhuaidh raon grabhataidh. Ann am faclan eile, bha an luchd-rannsachaidh comasach air pseudogravity a chruthachadh taobh a-staigh na criostalan photonic, ag atharrachadh slighe an t-solais mar gum biodh buaidh air grabhataidh.

Chleachd an sgioba de luchd-saidheans tonnan terahertz agus criostal photonic air a thionndadh le silicon gus na deuchainnean aca a dhèanamh. Tro na deuchainnean sin, dhearbh iad gu cinnteach mar a chaidh na tonnan sin a mhilleadh leis a’ chriostail photonic a chaidh a shaobhadh. Bha na toraidhean co-chòrdail ris na ro-innsean teòiridheach stèidhichte air teòiridh coitcheann Albert Einstein air càirdeas.

Tha na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig an rannsachadh seo farsaing. Ann an raon conaltraidh, dh’ fhaodadh an comas giùlan solais a stiùireadh taobh a-staigh raon terahertz a bhith air leth luachmhor airson leasachadh teicneòlas 6G. A bharrachd air an sin, tha na co-dhùnaidhean sin a’ fosgladh chothroman ùra airson raon fiosaig graviton, a’ moladh gum faodadh criostalan photonic buaidh grabhataidh a chleachdadh ann an dòighean gun samhail.

Tha an sgrùdadh seo, air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Tohoku agus Oilthigh Osaka, a’ cur ri ar tuigse air làimhseachadh solais agus a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh rannsachaidh san raon inntinneach seo.

