Moladh do Hubert Reeves: Reul-eòlaiche agus Neach-àrainneachd cliùiteach

Bhàsaich an speuradair ainmeil à Canada-Frangach, neach-àrainneachd agus sgrìobhadair Hubert Reeves aig aois 91. Dh’ ainmich a mhac, Benoit Reeves, an naidheachd air na meadhanan sòisealta, ag ràdh, “Dh’ fhalbh ar n-athair gràdhach gus a dhol còmhla ris na rionnagan an-diugh. Bha Hubert Reeves ainmeil airson na chuir e gu mòr ri bhith a’ còrdadh ri saidheans fànais, a’ fàgail buaidh mhaireannach air a’ choimhearsnachd astrophysics.

Rugadh Hubert Reeves air 13 Iuchar, 1932 ann am Montreal, agus chuir e seachad a chùrsa-beatha airson a bhith ag adhartachadh speuradaireachd. Rinn e adhartasan sònraichte, a’ gabhail a-steach leasachadh an teòiridh mu thùs lithium, beryllium, agus boron, a bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh ath-bheachdan thermonuclear ann an reultan. Fhuair an obair aige aithne, a’ cosnadh dha grunn dhuaisean, leithid duaisean Albert Einstein agus Samuel de Champlain. Bha e air a mheas gu mòr mar aon de na speuradairean a bu mhotha na ghinealach agus chaidh urram a thoirt dha mar Companach de Òrdugh Chanada agus mar oifigear ann an Òrdugh Nàiseanta Quebec.

Bha Hubert Reeves chan ann a-mhàin na neach-saidheans cliùiteach ach cuideachd na ùghdar torrach. Cho-roinn e an t-iongnadh agus an eòlas aige air a’ chruinne-cè le luchd-èisteachd farsaing tro na timcheall air 40 leabhar aige agus ceudan de fhoillseachaidhean ann an irisean sònraichte. Am measg cuid de na h-obraichean saidheans mòr-chòrdte aige tha “Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Evolution” agus “Stardust.” Bha a chomas air bun-bheachdan saidheansail iom-fhillte a chur an cèill don mhòr-shluagh ga fhàgail na neach buadhach ann am foghlam saidheans agus ruighinn a-mach.

A bharrachd air na chuir e ri saidheans, bha Hubert Reeves na neach-àrainneachd a bha a’ tagradh airson dìon nàdair. Tha a dhealas a thaobh a bhith a’ tuigsinn an t-saoghail agus a’ gleidheadh ​​na h-àrainneachd air buaidh mhòr fhàgail air an raon. Mar chuimhneachan air an dìleab aige, tha farpais bhliadhnail ann an Canada airson an leabhar saidheans as mòr-chòrdte air a stèidheachadh mar urram dha.

Tha a’ choimhearsnachd astrophysics agus daoine air feadh an t-saoghail a’ caoidh call Hubert Reeves. Bithear a’ cuimhneachadh air na chuir e ri speuradaireachd, an ùidh a th’ aige ann an eòlas, agus a dhealas a thaobh gleidheadh ​​na h-àrainneachd airson bliadhnaichean ri teachd.

