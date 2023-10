Rionnag Iasg Crùn Òigridh: Creachadairean tapaidh ann an gnàth-shìde ag atharrachadh

Tha bith-eòlaichean mara bho Oilthigh Sydney air faighinn a-mach gu bheil comas iongantach aig crosgagan òganach crùn droigheann a bhith a’ fulang tonnan teas. Tha an fhulangas teas seo a 'toirt comas dhaibh a bhith beò ann an uisgeachan blàthachaidh, eadhon aig ìrean a tha marbhtach gu corail. Mar thoradh air an sin, mar a bhios an crosgagan a’ fàs gu bhith nan creachadairean feòil-itheach, tha iad nan cunnart mòr do dh’ ath-fhàs sgeirean corail.

Thathas den bheachd gu bheil crosgagan crùn droigheann, a tha dùthchasach don Great Barrier Reef agus an roinn Indo-Pacific, mar ghnè de dhraghan mar thoradh air a’ mhilleadh mhòr a tha iad a’ dèanamh air corail. Ged a tha iad nas ìsle na cyclones agus tachartasan sèididh a thaobh a’ bhuaidh a th’ aca air bàsmhorachd corail, tha an comas aca seasamh an aghaidh uisgeachan blàthachaidh a’ dèanamh nas miosa na buaidhean millteach atharrachadh clìomaid air sgeirean.

Tha an rannsachadh, air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Maria Byrne bho Sgoil na Beatha agus Saidheansan Àrainneachdail aig Oilthigh Sydney, a’ nochdadh gu bheil crosgagan crùn droigheann òg a’ nochdadh fulangas teas nas àirde an taca ri an co-aoisean inbheach. Tha seo a’ ciallachadh, eadhon ged a bhios an rionnag inbheach a’ crìonadh air sgàth factaran mar gainnead corail no cuideam teas, gum faod an òganach luibheach aca feitheamh gu foighidneach airson an àm cheart airson atharrachadh gu bhith nan creachadairean feòil-itheach.

Faodaidh sèididh corail agus bàs tachairt nuair a bhios teòthachd na mara ag èirigh 1-3 ceum Celsius os cionn ìre àbhaisteach an t-samhraidh. Lorg sgioba an Àrd-ollamh Byrne gum faod crosgagan crùn droigheann òg teòthachd fhulang faisg air trì tursan nas àirde na an fheadhainn a tha ag adhbhrachadh sèididh corail. Tha am fulangas seo, còmhla ris an àrdachadh ann an àrainn sprùilleach mar thoradh air bàs corail, a’ leigeil le àireamh nan rionnagan leudachadh thar ùine.

Le briseadh a-mach de ìre nan inbheach, bidh crosgagan crùn-droigheann ag ithe corail creagach, a’ fàgail cnàimhneach gun bheatha. Mu dheireadh thig na cnàimhneach sin gu bhith nan dachaigh do lìonanaich mus tèid iad sìos. Tha an aon bhuaidh aig bàsmhorachd corail air adhbhrachadh le sèididh, leis gu bheil an corail marbh a tha air fhàgail na àrainn airson sliochd rionnag-mhara a bhios ag ithe lìonanaich. Faodaidh an òigridh a bhith beò fad bhliadhnaichean gus an tèid an sgeir ath-nuadhachadh, agus aig a’ cheann thall ag adhbhrachadh ginealach ùr de chreachadairean a bhios ag ithe corail.

Ged a tha na dearbh adhbharan airson briseadh a-mach crosgagan crùn droigheann fhathast so-ruigsinneach, tha factaran leithid cus iasgaich, cruinneachadh mathachaidh san uisge, agus bàsmhorachd corail air a bhrosnachadh le sèididh a’ cur ris an iomadachadh aca. Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gu bheil comas òigridh a bhith beò ann an suidheachaidhean blàthachaidh a’ tighinn bhon mheud bheag aca, a lughdaicheas na feumalachdan eòlas-inntinn aca, agus an comas biadh a thoirt do ghrunn stòran bìdh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh a’ tilgeil solas air mar a tha crosgagan crùn droigheann òg a’ fulang an aghaidh tonnan teas agus a’ soirbheachadh ann an uisgeachan blàthachaidh. Tha tuigse air dinamics nan crosgagan creachaidh sin agus a’ bhuaidh a th’ aca air sgeirean corail deatamach airson a bhith a’ tuigsinn buaidh atharrachadh clìomaid air eag-shiostaman mara.

stòran:

- Oilthigh Sydney: Tha rionnagan mara crùn-droigheann aig ìre feitheimh òganach tapaidh ann an suidheachaidhean teas-teas a bhios a’ bleith agus a’ marbhadh corailean, Global Change Biology (2023)