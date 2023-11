Beachdan ùra air eachdraidh mean-fhàs Mars agus comas beatha

By

Tha misean InSight NASA gu Mars air dàta ùr-nodha a thoirt seachad a tha a’ nochdadh mion-fhiosrachadh inntinneach mu structar a-staigh na planaid, a’ tilgeil solas air eachdraidh mean-fhàs Mars agus a comas beatha a chumail suas. Tha co-dhùnaidhean o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature a’ moladh gu bheil Mars air a phasgadh ann am plaide silicate leaghte timcheall air a chridhe, a’ toirt seachad fiosrachadh deatamach mu chruthachadh agus cruth-atharrachadh na planaid thar ùine.

Ann an sgrùdadh seismic a rinn sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh, chaidh sreath tana de silicates leaghte a lorg eadar culaidh agus cridhe Mars. Tha an ìre leaghte seo a’ nochdadh gu bheil cridhe Mars nas lugha agus nas dùmhail na bha dùil roimhe, a’ co-thaobhadh nas dlùithe ri dàta geo-fhiosaigeach eile agus ar tuigse air meteorites Martian. Bidh e ag obair mar “phlaide teasachaidh,” a ’cur casg air a’ chridhe bho bhith a ’fuarachadh agus a’ cuimseachadh eileamaidean rèidio-beò a ghineadh teas.

Tha e gu sònraichte inntinneach nach eil raon magnetach gnìomhach timcheall air Mars. Tha an dìth dìon seo a’ fàgail a’ phlanaid so-leònte le gaothan cruaidh na grèine, a’ leantainn gu call uisge uachdar agus ga dhèanamh neo-sheasmhach airson beatha. Dh’ fhaodadh na h-eadar-dhealachaidhean a-staigh eadar Mars agus an Talamh, a’ toirt a-steach an t-sreath leaghte seo, mìneachadh carson a tha raon magnetach dìon aig an Talamh air nach eil Mars.

A rèir Henri Samuel, prìomh ùghdar a’ phàipeir rannsachaidh agus neach-saidheans le Ionad Nàiseanta na Frainge airson Rannsachadh Saidheansail, tha buaidh chudromach aig an ìre leaghte air gineadh raointean magnetach Mars. Dh’ fhaodadh gum bi feum air tobraichean bhon taobh a-muigh, leithid buaidhean lùthmhor no gluasad bunaiteach air adhbhrachadh le eadar-obrachadh le seann saidealan, airson cruthachadh raon magnetach ann an eachdraidh thràth Mars.

Tha co-dhùnaidhean na sgioba a’ toirt taic don teòiridh gun robh Mars uaireigin na chuan leaghte de magma a bha a’ criostal nas fhaide air adhart, a’ fàgail còmhdach de leaghadh silicate air a bheairteachadh le iarann ​​​​agus eileamaidean rèidio-beò aig bonn a culaidh. Tha buaidh mhòr aig làthaireachd nan sreathan sin air ar tuigse air mean-fhàs planaid, a’ gabhail a-steach mar a tha raointean magnetach air an gineadh agus air an cumail suas, mar a bhios planaidean a’ fuarachadh thar ùine, agus mar a bhios daineamaigs an taobh a-staigh ag atharrachadh.

Fhad ‘s a thàinig misean InSight NASA gu crìch gu h-oifigeil san Dùbhlachd 2022, tha mion-sgrùdadh air an dàta a chaidh a chruinneachadh a’ leantainn. Mar a bhios luchd-rannsachaidh mar Vedran Lekic, co-ùghdar a’ phàipeir agus àrd-ollamh geòlas aig Oilthigh Maryland, ag ath-sgrùdadh mhodalan a bh’ ann roimhe de structar Mars a’ cleachdadh seismology, tha iad a’ leantainn orra a’ faighinn a-mach seallaidhean ùra. Chan e a-mhàin gun leasaich na lorgan sin ar tuigse air Mars ach cuiridh iad cuideachd ri miseanan san àm ri teachd gu buidhnean celestial eile leithid a’ ghealach agus Venus.

CÀBHA

1. Dè a lorg misean InSight mu Mars?

Nochd misean InSight gu robh còmhdach silicate leaghte a’ cuairteachadh timcheall cridhe Mars, a’ toirt sealladh dhuinn air cruthachadh agus mean-fhàs na planaid.

2. Carson a tha an còmhdach leaghte cudromach?

Tha an còmhdach leaghte ag obair mar “phlaide teasachaidh,” a ’cur casg air a’ chridhe bho bhith a ’fuarachadh agus a’ cuimseachadh eileamaidean rèidio-beò a ghineadh teas. Tha a làthaireachd a’ cuideachadh le bhith a’ mìneachadh carson nach eil raon magnaiteach gnìomhach aig Mars.

3. Dè a' bhuaidh a th' aig dìth raon magnetach air Mars?

Às aonais raon magnetach dìon, tha Mars buailteach do ghaothan grèine cruaidh, ag adhbhrachadh call uisge uachdar agus ga dhèanamh neo-aoigheachd airson beatha.

4. Dè a dh'adhbhraich na h-eadar-dhealachaidhean ann an gineadh achaidhean magnatach eadar an Talamh agus Mars?

Tha structar a-staigh Mars, a’ gabhail a-steach an t-sreath leaghte, a’ moladh gum faodadh àite a bhith aig tobraichean bhon taobh a-muigh leithid buaidhean lùthmhor no eadar-obrachadh le seann saidealan ann an cruthachadh raon magnetach na Talmhainn.

5. Ciamar a tha na co-dhùnaidhean seo a' cur ris an eòlas a th' againn air mean-fhàs planaid?

Le bhith a’ tuigsinn làthaireachd an t-sreath leaghte agus a’ bhuaidh a th’ aige air gineadh achaidhean magnatach a’ toirt sealladh dhuinn air mar a bhios planaidean a’ fuarachadh thar ùine agus mar a bhios an daineamaigs a-staigh ag atharrachadh.

stòran:

Nàdar: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8