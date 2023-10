Dh’ fhaodadh spreadhadh rèidio 8 billean bliadhna a dh’ aois cuideachadh le fuasgladh fhaighinn air dìomhaireachd cùis a tha a dhìth air an t-saoghal

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn dìomhaireachd cùis a tha a dhìth air a’ chruinne-cè. Thàinig Fast Radio Burst (FRB) a tha 8 billean bliadhna a dh'aois, am fear as sine agus as fhaide air falbh a chaidh fhaicinn a-riamh, bho galaxies a bha a’ bualadh. Chaidh am FRB seo, ainmichte FRB 20220610A, a lorg le Pathfinder Array Square Kilometer Astràilia (ASKAP) ann an Astràilia an Iar.

Is e spreadhaidhean goirid de thonnan rèidio a th’ ann am FRBn a mhaireas milliseconds, le tùsan fhathast neo-aithnichte. Ach, dh’ fhaodadh an FRB seo, a tha a’ briseadh sìos, a’ tighinn bho galaxies aonadh, cuideachadh le bhith a’ tilgeil solas air tùs nan spreadhaidhean dìomhair sin. Sgaoil an spreadhadh na h-uimhir de lùth ann am milliseconds ’s a bhios a’ ghrian a’ dèanamh ann an 30 bliadhna.

Tha an cuspair a tha a dhìth anns a 'chruinne-cè a' toirt iomradh air an fhìrinn gu bheil leth den chùis ris a bheil dùil neo-aithnichte. Chan e cuspair dorcha a th’ anns a’ chuspair seo a tha a dhìth, air a dhèanamh suas de dadaman ris an canar baryons, ach stuth “àbhaisteach” a tha air a sgaoileadh gu gann eadar galaxies. Tha dòighean gnàthach neo-èifeachdach ann a bhith a’ lorg na cùise seo leis gu bheil e cho sgaoilte agus cho teth.

Tha luchd-saidheans, a’ gabhail a-steach an reul-eòlaiche à Astràilia nach maireann Jean-Pierre ‘JP’ Macquart, air a bhith a’ sgrùdadh cleachdadh FRBn mar inneal gus a’ chùis so-ruigsinneach seo a lorg. Mar a bhios FRBn a’ siubhal thar astaran mòra, tha an rèididheachd aca air a sgapadh leis a’ chùis a tha a dhìth. Leigidh an sgapadh seo le luchd-saidheans dùmhlachd na cruinne a thomhas agus an stuth baryonic a tha a dhìth a lorg.

Tha rannsachadh na sgioba a’ dearbhadh dàimh Macquart, a tha a’ sealltainn mar as fhaide air falbh a tha FRB, is ann as motha de ghas sgaoilte a nochdas e eadar galaxies. Le timcheall air 50 FRB an-dràsta air an lorg air ais gu na stòran aca, tha luchd-saidheans an dùil gun lorgar mìltean eile san àm ri teachd. Bheir na teileasgopan Square Kilometer Array (SKA) a tha ri thighinn ann an Astràilia agus Ameireaga a-Deas, a bharrachd air an Teileasgop air leth Mòr (ELT) ann an Chile, tuilleadh lèirsinn mu thùs FRBn agus structar na cruinne.

Chaidh an rannsachadh le sgioba ASKAP fhoillseachadh anns an iris Science, a’ soilleireachadh comas FRB ann a bhith a’ tuigsinn a’ chuspair a tha a dhìth agus sgrìobhadh na cruinne.

stòran:

- Artaigil iris saidheans (gun cheangal)

- sgioba rannsachaidh ASKAP