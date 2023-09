Bhiodh an speuradair Frank Rubio air misean ISS fad bliadhna a dhiùltadh nam biodh fios aige

Nochd an speuradair Frank Rubio, a bhris an clàr airson an turas fànais as fhaide airson speuradair na SA, gum biodh e air am misean a dhiùltadh nam biodh fios aige gum maireadh e còrr air bliadhna. Aig co-labhairt naidheachd NASA bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), thuirt Rubio gum biodh cùisean teaghlaich air buaidh a thoirt air a cho-dhùnadh am misean a dhiùltadh. Thuirt e gum biodh a bhith ag ionndrainn tachartasan teaghlaich cudromach air toirt air a ràdh 'taing, ach gun taing.'

Bhathar an dùil misean fànais Rubio a mhaireadh sia mìosan an toiseach ach chaidh a leudachadh air sgàth aodion fuarachaidh anns an t-soitheach a bha còir an sgioba a thoirt dhachaigh. Chaidh an Soyuz MS-22 a bha air a ruith leis an Ruis, a’ giùlan Rubio agus sgioba Ruiseanach, a chuir na àite mu dheireadh, agus chaidh an carbad Soyuz ùr a stad aig an ISS air 21 Sultain 2022.

Thuirt Rubio gur e am pàirt as dùbhlanaiche den mhisean aige a bhith ag ionnsachadh gum biodh e air a leudachadh. Ach, chuidich taic agus tapachd a mhnà agus a chlann e gus faighinn tron ​​​​mhisean gu lèir. Dhaingnich e gu bheil ìobairtean, gach cuid pearsanta agus teaghlaich, riatanach airson soirbheachas an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

A dh’ aindeoin an dàimh chruaidh eadar na SA agus an Ruis thairis air a’ chogadh leantainneach san Ugràin, tha NASA agus Roscosmos, buidhnean fànais an dà dhùthaich, air leantainn orra leis a’ cho-obrachadh aca ann an rannsachadh fànais. Chuir Rubio an cèill a thaing dha na sgiobaidhean Ruiseanach aige, a’ soilleireachadh a’ cheangail shònraichte a chaidh a chruthachadh fhad ‘s a bha iad còmhla.

Tha àm ri teachd com-pàirt na Ruis san ISS fhathast mì-chinnteach, leis gu bheil teannachadh agus smachd-bhannan eaconamach air buaidh a thoirt air a’ chom-pàirteachas eadar an dà dhùthaich. Bha Dmitry Rogozin, a bha na àrd-stiùiriche air Roscosmos, air bagairt crìoch a chuir air co-obrachadh ISS na Ruis, ach chaidh a leigeil ma sgaoil bhon dreuchd aige san Ògmhios 2022. Tha an Ruis air a dealas a nochdadh airson a dhleastanasan mar chom-pàirtiche ISS a choileanadh gu co-dhiù 2024, ach tha na mion-fhiosrachadh mun com-pàirt aca san àm ri teachd fhathast fo dheasbad.

stòran:

- Fox News Digital Originals