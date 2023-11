Tha Lorg Jörmungandr walhallaensis a’ Fuasgail Dìomhaireachd mu sheann dearcan mara

Tha lorg ùr-nodha ann an Dakota a Tuath air solas a thilgeil air mean-fhàs seann dearcan mara agus air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air eachdraidh geòlais Cretaceous anmoch ann an Ameireaga a Tuath. Air aithneachadh agus air ainmeachadh o chionn ghoirid Jörmungandr walhallaensis, tha an gnè ùr mosasaur seo, dearc-luachrach mòr feòil-itheach, ag obair mar cheangal eadar-ghluasaid eadar dà mosasaurs ainmeil. Tha na tha air fhàgail de fosailean, a chaidh a lorg faisg air Walhalla, Dakota a Tuath, air mion-fhiosrachadh inntinneach fhoillseachadh mu atharrachadh uisgeach nam mosasaurs agus an t-sreath.

Bha Jörmungandr walhalllaensis, a tha 24 troigh a dh'fhaid mòr, a' cuairteachadh nan cuantan o chionn timcheall air 80 millean bliadhna. Tha an gnè seo a’ taisbeanadh feartan a tha a’ drochaid a’ bheàirn eadar mosasaurs nas prìomhadaiche agus adhartach. Tha luchd-saidheans air coimeas a dhèanamh, a’ dèanamh coimeas eadar coltas Jörmungandr agus dràgon Komodo le pliutan, a’ cur cuideam air na feartan sònraichte aige.

Chaidh a’ chiad mosasaur a lorg o chionn dà linn, ron fhacal “dinosaur.” Ach, tha mòran cheistean mu na seann dearcan-mara sin fhathast gun fhreagairt. Is e aon taobh a tha gu sònraichte inntinneach mar a tha flippers ag atharrachadh agus an gluasad gu dòigh-beatha làn uisgeach. Tha luchd-rannsachaidh a' cumail a-mach gun do thachair seo co-dhiù trì tursan, 's dòcha barrachd. Tha ceist eile co-cheangailte ris an dàimh aca ri sùil a chumail air dearcan agus nathraichean. Is e tòimhseachan leantainneach a th’ ann a bhith a’ fuasgladh nan ceanglaichean mean-fhàs eadar diofar bhuidhnean de mhosasaurs, agus tha comharrachadh Jörmungandr walhallaensis a’ cur pìos luachmhor eile ris an dealbh shaidheansail nas fharsainge.

Chaidh na tha air fhàgail den ghnè mosasaur ùr seo a lorg ann an 2015 aig àm cladhach ann an ear-thuath Dakota a Tuath. Bha an lorg a’ toirt a-steach claigeann cha mhòr coileanta, giallan, spine cervical, agus grunn vertebrae. Nochd mion-sgrùdadh mionaideach agus sganadh uachdar breac-dhualadh de fheartan coltach ri Clidastes, mosasaur nas lugha agus nas prìomhadaiche, agus Mosasaurus, creutair mòr a ràinig fad faisg air 50 troigh agus a bha a’ fuireach còmhla ri Tyrannosaurus rex. Tha tuairmsean a’ nochdadh gun do ràinig Jörmungandr walhalllaensis fad mu 24 troigh. A bharrachd air flippers agus earball coltach ri siorc, bha “malan feargach” sònraichte air adhbhrachadh le druim tòidheach air a chlaigeann agus earball beagan nas giorra an taca ris a’ bhodhaig aige.

Tha lorg Jörmungandr walhalllaensis a’ toirt seachad seallaidhean mean-fhàs deatamach agus a’ cur ri ar tuigse air an ùine geòlais anns an robh na creutairean sin ann. Tha Clint Boyd, co-ùghdar agus riochdaire bho Sgrùdadh Geòlais Dakota a Tuath, a’ mìneachadh gu bheil leudachadh ar n-eòlais air loidhne-tìm cruinn-eòlasach is ùineail ag àrdachadh ar tuigse air na snàgairean mara iongantach sin.

Le gach lorg ùr, bidh sinn nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn diofar chruthan agus dhàimhean mosasaurs. Tha àite sònraichte aig Jörmungandr walhallaensis san aithris seo, a’ fuasgladh dhìomhaireachd a tha falaichte taobh a-staigh seann dhoimhneachd a’ chuain agus a’ lasadh feòrachas saidheansail.

CÀBHA

Dè a th’ ann an Jörmungandr walhallensis?

Tha Jörmungandr walhallaensis na ghnè mosasaur a chaidh a lorg o chionn ghoirid, dearc-luachrach mòr a bha beò o chionn 80 millean bliadhna aig deireadh na h-ùine Cretaceous. Tha e na cheangal eadar-ghluasaid eadar dà ghnè mosasaur ainmeil agus a’ toirt seachad seallaidhean breithneachail air an eachdraidh mean-fhàs aca.

Càite an deach Jörmungandr walhalllaensis a lorg?

Chaidh fuigheall fosail Jörmungandr walhalllaensis a lorg faisg air Walhalla, Dakota a Tuath.

Dè na feartan sònraichte a th’ aig Jörmungandr walhallaensis?

Thomhais Jörmungandr walhalllaensis mu 24 troigh a dh'fhaid agus sheall e feartan a bha coltach ri mosasaurs prìomhadail agus adhartach. Bha iad sin a’ toirt a-steach flippers, earball coltach ri siorc, “malan feargach,” agus earball beagan nas giorra an taca ris a ’bhodhaig aige.

Ciamar a tha lorg Jörmungandr walhallaensis a’ cur ri eòlas saidheansail?

Le bhith a’ sgrùdadh Jörmungandr walhalllaensis, bidh luchd-saidheans a’ faighinn sealladh air mean-fhàs, atharrachaidhean, agus sreath mosasaurs. Tha na co-dhùnaidhean a’ cuideachadh le bhith a’ cur ri chèile an dàimh iom-fhillte eadar diofar bhuidhnean de mhosasaurs agus a’ doimhneachadh ar tuigse air eachdraidh geòlais Cretaceous a Tuath nach maireann.

Dè na ceistean eile a tha air fhàgail mu dheidhinn mosasaurs?

A dh'aindeoin adhartas mòr, tha mòran cheistean mu mhosasaurs fhathast gun fhreagairt. Tha luchd-rannsachaidh fhathast a’ rannsachadh mar a dh’ atharraich mosasaurs flippers agus mar a ghluais iad gu dòigh-beatha làn uisgeach. Tha iad cuideachd a' rannsachadh dàimh nam mosasaurs gus sùil a chumail air dearcan agus nathraichean agus a' feuchainn ri tuigse fhaighinn air na ceanglaichean eadar diofar ghnèithean mosasaur.