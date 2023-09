Tha sgrùdadh a’ sealltainn gu bheil ginean air an sealbhachadh bho Neanderthals ag àrdachadh doimhneachd COVID-19

Tha sgrùdadh ùr a rinn luchd-rannsachaidh bho Institiud Mario Negri airson Rannsachadh Cungaidh-leigheis san Eadailt air nochdadh gu robh daoine fa leth aig an robh fìor dhroch chùisean de COVID-19 nas dualtaiche ginean sònraichte a shealbhachadh a fhuair iad bho Neanderthals. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air sgìre Bergamo, a bha na phrìomh chridhe den ghalar sgaoilte san Eadailt.

Lorg an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris iScience, gu robh cuibhreann mòr den genoma daonna co-cheangailte ris a’ chunnart a bhith a’ faighinn grèim air COVID-19 agus a bhith a’ faighinn droch chomharran, gu sònraichte am measg luchd-còmhnaidh anns na sgìrean as motha a tha fo bhuaidh. Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach 1,200 com-pàirtiche, agus sheall an sgrùdadh gu robh trì de na sia ginean ann an sgìre air cromosome 3 ceangailte ri barrachd buailteachd do dhroch COVID-19. Tha na ginean sin a’ toirt a-steach CCR9 agus CXCR6, aig a bheil pàirt ann an gnìomhachd cheallan fala geal agus sèid rè galairean, a bharrachd air LZTFL1, a bhios a’ riaghladh leasachadh agus gnìomh cheallan an t-slighe analach.

Thug an luchd-rannsachaidh fa-near nach eil e soilleir fhathast dè an gine am measg na trì aig a bheil an dreuchd as cudromaiche. A bharrachd air an sin, chomharraich an sgrùdadh 17 roinnean genomic ùra a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri fìor ghalair no cunnart gabhaltachd.

B ’e aon lorg gu sònraichte inntinneach bhon sgrùdadh gun deach trì de na sia ginean co-cheangailte ri cho dona sa tha COVID-19 a shealbhachadh bho Neanderthals, gu sònraichte bhon genoma Vindija a chaidh a lorg ann an Croatia. Ged a dh’ fhaodadh na ginean sin a bhith air dìon a chuir air Neanderthals aig aon àm, tha iad a-nis ag adhbhrachadh cus freagairt dìonachd ann an daoine an latha an-diugh, a’ leantainn gu galair nas miosa.

Nochd an sgrùdadh cuideachd gu robh cunnart gu math nas àirde aig daoine fa leth leis an haplotype Neanderthal a bhith a’ leasachadh fìor COVID-19, a ’feumachdainn cùram dian, agus feumach air fionnarachadh meacanaigeach an taca ris an fheadhainn às aonais an dìleab ginteil seo. Bha làthaireachd haplotype Neanderthal cuideachd co-cheangailte ri ìre nas àirde de dhroch chùisean am measg chàirdean ciad-ìre.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad tuilleadh fianais air a’ phàirt a th’ aig gintinneachd ann a bhith a’ dearbhadh cho dona sa tha COVID-19. Dh’ fhaodadh tuigse fhaighinn air na factaran ginteil sin cuideachadh le bhith ag aithneachadh dhaoine fa leth a dh’ fhaodadh a bhith nas buailtiche do dhroch thinneas agus dèanamh cinnteach gu bheil eadar-theachdan iomchaidh air an cur an sàs.

stòran:

- Sgrùdadh: iris iScience

- Giuseppe Remuzzi, Stiùiriche Institiud Mario Negri

- Marina Noris, Ceannard Ionad Genomics Daonna Institiud Mario Negri

- Sgrùdadh 2022 le Karolinska Institutet agus Max Planck Institute