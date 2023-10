An Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta: Slighe iongantach thar Tasmania

Rinn an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) pas iongantach thairis air Tasmania, a’ fàgail luchd-amhairc fo iongnadh an t-seallaidh. Chaidh an ISS, a’ cuairteachadh na Talmhainn aig àirde còrr air 400 cilemeatair, thairis air na speuran os cionn iar-thuath Tasmania timcheall air 4:07f air feasgar soilleir Dihaoine. Ann an dìreach aon mhionaid, chaidh e thairis air an Loch Mhòr agus Hobart, a 'glacadh cha mhòr an stàit gu lèir anns na dealbhan aige.

Bidh an ISS a’ crìochnachadh orbit timcheall na Talmhainn timcheall air a h-uile 90 mionaid, a’ leantainn slighe cruinn cha mhòr foirfe. Bheir seo cothroman bho àm gu àm do luchd-amhairc a bhith a’ faicinn a pas mòrail thairis air diofar roinnean den t-saoghal. Dhaibhsan ann an Tasmania, bidh an ISS ri fhaicinn a-rithist oidhche Haoine aig 8:58f airson timcheall air 5 mionaidean, agus nas fhaide air adhart aig 10: 34f airson 1 mionaid, le ùmhlachd do fhaicsinneachd agus còmhdach sgòthan. Am measg nan cothroman seallaidh a bharrachd tha Disathairne aig 9:46f, Didòmhnaich aig 8:58f agus 10:36f, agus Diluain timcheall air 9:47f.

Fhad ‘s a bha an artaigil tùsail a’ roinneadh luachan bho luchd-cleachdaidh meadhanan sòisealta a ’glacadh an eòlas, tha an artaigil seo a’ cleachdadh dòigh-obrach eadar-dhealaichte le bhith a ’toirt seachad seantans tuairisgeulach den fhilm a chaidh a ghlacadh. Gu mì-fhortanach, chan eil na dealbhan sònraichte a chaidh ainmeachadh san artaigil thùsail ri fhaighinn an seo, ach bi cinnteach, gu bheil sealladh an ISS a ’dol thairis air Tasmania dha-rìribh inntinneach.

FAQ:

C: Dè a th 'anns an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

F: Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta na stèisean fànais àitich a tha na phròiseact co-obrachail ioma-nàiseanta anns a bheil buidhnean fànais bho dhiofar dhùthchannan, nam measg NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, agus CSA.

C: Dè cho tric a bhios an ISS a’ cuairteachadh na Talmhainn?

F: Bidh an ISS a’ crìochnachadh orbit timcheall na Talmhainn gach 90