Stiùireadh Ùr airson Briosgaidean a chleachdadh: A’ cothromachadh eòlas luchd-cleachdaidh agus prìobhaideachd

Ann an aois eòlasan brobhsaidh pearsanaichte agus sanasachd cuimsichte, tha cleachdadh bhriosgaidean air fàs nas cumanta air an eadar-lìn. Ach, tha a bhith a’ faighinn cothromachadh eadar àrdachadh eòlas luchd-cleachdaidh agus dìon prìobhaideachd air a thighinn gu bhith na phrìomh dhragh dha luchd-cleachdaidh agus riaghladairean le chèile.

Gus dèiligeadh ris na draghan sin, chaidh stiùiridhean ùra a thoirt a-steach a tha ag amas air riaghailtean nas soilleire a thoirt seachad airson cleachdadh bhriosgaidean. Is e am prìomh fhìrinn a tha mar bhunait ris an stiùireadh seo gum feum stòradh teignigeach no ruigsinneachd bhriosgaidean a bhith na adhbhar dligheach, seach a bhith air a chleachdadh a-mhàin airson adhbharan tracadh no sanasachd.

Is e aon de na prìomh phrionnsabalan a tha air am mìneachadh anns an stiùireadh gu bheil fìor fheum air stòradh teignigeach no ruigsinneachd nuair a bheir e comas seirbheis sònraichte a dh’ iarr an neach-cleachdaidh gu sònraichte a chleachdadh. Nì seo cinnteach gun tèid briosgaidean a chleachdadh ann an dòigh a bheir buannachd dhìreach do eòlas brobhsaidh an neach-cleachdaidh.

A bharrachd air an sin, tha an stiùireadh a’ daingneachadh gum bu chòir adhbhar dligheach a bhith aig stòradh bhriosgaidean airson roghainnean nach eileas ag iarraidh gu soilleir leis an neach-cleachdaidh. Bidh seo a’ cuideachadh le casg a chuir air cruinneachadh dàta neo-riatanach agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil luchd-cleachdaidh a’ cumail smachd air an fhiosrachadh pearsanta aca.

A bharrachd air an sin, tha cleachdadh bhriosgaidean ceadaichte airson adhbharan staitistigeil, fhad ‘s a bhios iad gun urra agus nach cuir iad bacadh air prìobhaideachd luchd-cleachdaidh. Leigidh seo le sealbhadairean làraich-lìn seallaidhean a chruinneachadh mu ghiùlan luchd-cleachdaidh gun a bhith ag aithneachadh daoine fa leth gu dìreach.

Mu dheireadh, tha an stiùireadh a’ dì-mhisneachadh cleachdadh bhriosgaidean gus pròifilean luchd-cleachdaidh a chruthachadh no sùil a chumail air luchd-cleachdaidh thairis air grunn làraich-lìn airson adhbharan margaidheachd gun chead ro-làimh. Bidh seo a’ dìon prìobhaideachd luchd-cleachdaidh agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil còir aig daoine fa leth smachd a chumail air mar a tha an dàta aca air a chleachdadh airson adhbharan sanasachd.

Le bhith a’ cumail ris an stiùireadh seo, faodaidh luchd-seilbh làraich-lìn cothromachadh fhaighinn eadar a bhith a’ toirt seachad eòlas luchd-cleachdaidh nas fheàrr agus a’ toirt spèis do phrìobhaideachd luchd-cleachdaidh. Tha e deatamach do ghnìomhachasan ath-sgrùdadh a dhèanamh air na poileasaidhean cookie aca agus dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ris na h-inbhean mean-fhàs sin.

Ceistean Bitheanta

Dè a th 'ann an criomagan?

Is e faidhlichean teacsa beaga a th’ ann am briosgaidean a tha air an stòradh air inneal neach-cleachdaidh nuair a thadhlas iad air làrach-lìn. Bidh iad a’ cuideachadh làraich-lìn a’ cuimhneachadh roghainnean luchd-cleachdaidh agus a’ comasachadh eòlasan brobhsaidh pearsanaichte.

Carson a tha feum air stiùireadh ùr airson cleachdadh bhriosgaid?

Tha feum air stiùiridhean ùra gus cothromachadh fhaighinn eadar àrdachadh eòlasan luchd-cleachdaidh agus dìon prìobhaideachd luchd-cleachdaidh. Bidh iad a’ toirt seachad riaghailtean nas soilleire airson cleachdadh bhriosgaidean agus ag amas air dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ frithealadh adhbharan dligheach.

Dè an adhbhar dligheach airson roghainnean a stòradh nach eil an neach-cleachdaidh ag iarraidh?

Is e an adhbhar dligheach airson roghainnean a stòradh nach iarr an neach-cleachdaidh eòlas brobhsaidh nas fheàrr a thoirt seachad no gus gnìomhachd seirbheis sònraichte a neartachadh.

Am faod briosgaidean a bhith air an cleachdadh airson adhbharan sanasachd?

Faodar briosgaidean a chleachdadh airson adhbharan sanasachd ach dìreach le cead soilleir an neach-cleachdaidh. Tha an stiùireadh a’ dì-mhisneachadh cleachdadh bhriosgaidean gus sùil a chumail air luchd-cleachdaidh no gus pròifilean luchd-cleachdaidh a chruthachadh gun chead ro-làimh.