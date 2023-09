Bidh Brian May a’ cuideachadh NASA gus a’ chiad sampall asteroid a thilleadh

Tha pàirt bheag ach cudromach aig Brian May, cluicheadair giotàr a’ chòmhlain roc Queen agus reul-eòlaiche, ann a bhith a’ cuideachadh NASA a’ chiad sampall asteroid aca a thilleadh chun Talamh. Chuir May an cèill a phròis mhòr mar bhall sgioba de OSIRIS-REx, an soitheach-fànais le uallach airson an sampall a chruinneachadh bhon asteroid Bennu.

Chaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx, a chaidh a chuir air bhog o chionn seachd bliadhna, itealaich leis an Talamh Didòmhnaich às deidh dha an sampall a chruinneachadh bhon asteroid 4.5 billean-bliadhna gu soirbheachail ann an 2020. Chaidh an sampall an uairsin a thilleadh chun Talamh, gu sònraichte Utah, ann an 2021. Bha tabhartas May ris a’ mhisean a’ toirt a-steach cruthachadh ìomhaighean stereoscopic bho dhàta an t-soitheach-fànais. Chuidich na h-ìomhaighean seo le stiùiriche a’ mhisean, Dante Lauretta, agus an sgioba làrach shàbhailte a lorg airson an sampall a thoirt air tìr agus a chruinneachadh.

Mhìnich May, nach robh an làthair leis an sgioba aig àm faighinn seachad air an t-sampall, gu robh e a’ ruith airson turas Banrigh ach dh’ fhan a chridhe còmhla riutha. Chuir e meal-a-naidheachd air a h-uile duine a bha ag obair gu cruaidh air a 'mhisean, gu h-àraid a charaid gràdhach Dante.

Tha tilleadh an t-sampall asteroid seo cudromach leis gu bheil e a’ toirt seachad sampallan pristine nach deach a thruailleadh le àile na Talmhainn. Tha luchd-saidheans an dòchas faighinn a-mach cò às a thàinig beatha le bhith a’ sgrùdadh nan sampallan sin agus is dòcha a’ lorg “sìol na beatha” annta. Tha nàdar fìnealta nan sampallan a’ fàgail an tilleadh soirbheachail chun Talamh eadhon nas cudromaiche, leis gum biodh iad dualtach briseadh sìos air buaidh uachdar na Talmhainn.

San àm ri teachd, às deidh dha an sampall capsal a leigeil seachad ann an Utah, leanaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx air a thuras gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid eile leis an t-ainm Apophis.

stòran:

- Ìomhaighean stereoscopic: an dòigh-obrach a thathas a’ cleachdadh gus ìomhaighean 3D a chruthachadh a bheir sealladh intuitive den fhearann.

- OSIRIS-REx: Misean NASA sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid Bennu agus sampall a chruinneachadh airson a thoirt air ais chun Talamh.

[Stòr bhidio: NASA TV and Pennsylvania Company]