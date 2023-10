Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach criostalan silica ann an Atmosphere of Exoplanet WASP-17b

Tha speuradairean air lorg inntinneach a dhèanamh a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb: airson a’ chiad uair, lorg iad criostalan beaga èiteag anns a bheil silica ann an àile exoplanet. Tha an exoplanet, leis an t-ainm WASP-17b, na fhuamhaire gas teth loisgte agus na thùs de na nanoparticles silica sin.

Tha silica na mhèinnear cumanta a lorgar air an Talamh agus tha e ainmeil airson a bhith an làthair ann an gainmheach tràigh a bharrachd air a bhith ga chleachdadh ann an cinneasachadh glainne. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil na criostalan silica ann an àile WASP-17b a’ dol timcheall anns na sgòthan aige.

Tha lorg silica air exoplanet a’ toirt sealladh luachmhor dha speuradairean air co-dhèanamh agus nàdar nan saoghal fad às sin. Bidh e cuideachd a’ togail cheistean mu na suidheachaidhean a dh’ fheumar airson criostalan mar sin a chruthachadh ann an àrainneachd fhìor fuamhaire gas.

Is e Teileasgop Fànais James Webb an teileasgop fànais as motha agus as cumhachdaiche a chaidh a thogail a-riamh. Tha na comasan adhartach aige a’ toirt cothrom do luchd-saidheans nithean celestial fhaicinn le soilleireachd agus mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh. Le bhith a’ sgrùdadh àileachdan exoplanets, faodaidh speuradairean barrachd ionnsachadh mun dèanamh cheimigeach aca agus is dòcha comharran còmhnaidh a chomharrachadh.

Tha an lorg seo de chriostalan silica air WASP-17b na cheum cudromach air adhart nar tuigse air exoplanets. Tha e a’ soilleireachadh iomadachd agus iom-fhillteachd nan saoghal fad às sin agus a’ fosgladh slighean ùra airson a bhith a’ sgrùdadh an àileachdan.

