Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach criostalan beaga bìodach ann an àrainneachd Exoplanet WASP-17b

Tha speuradairean a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb air lorg inntinneach a dhèanamh. Airson a’ chiad uair a-riamh, lorg iad criostalan beaga èiteag anns a bheil silica ann an àile exoplanet. Tha an exoplanet, ris an canar WASP-17b, na fhuamhaire gas a tha suidhichte 1,300 solas-bliadhna bhon Talamh.

Sheall beachdan roimhe seo bho Theileasgop Hubble Space gu robh aerosolas, no mìrean beaga bìodach, ann an àile WASP-17b. Ach, cha robh an luchd-rannsachaidh an dùil gum biodh na aerosolan sin air an dèanamh le quartz. Tha silica, am prìomh phàirt de chuartan, na mhèinnear cumanta a lorgar air an Talamh agus tha e air a chleachdadh airson glainne a dhèanamh.

Chaidh an lorg a dhèanamh a’ cleachdadh an Ionnsramaid Meadhan-Infridhearg air teileasgop Webb. Bha an luchd-rannsachaidh air leth toilichte leis an lorg, oir bha iad an dùil magnesium silicates a lorg an àite quartz. Chaidh silicates magnesium a lorg roimhe seo ann an àileachdan exoplanet, ach is e lorg ùr a th’ ann an quartz.

Dh'fhaodadh làthaireachd quartz ann an àile WASP-17b luchd-saidheans a chuideachadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na stuthan a tha a 'cruthachadh àrainneachdan planaid eadar-dhealaichte bhon fheadhainn againn fhèin. Tha na sgòthan àrd-àirde air a’ phlanaid, far an deach na nanoparticles quartz a lorg, air an cumadh le fìor dhroch shuidheachaidhean. Le teodhachd timcheall air 2,700 ceum Fahrenheit agus cuideam air aon mhìle de na bhios sinn a’ faighinn air uachdar na Talmhainn, faodaidh criostalan cruaidh cruthachadh gu dìreach bho ghas gun a dhol tro ìre lionn an toiseach.

Tha WASP-17b glaiste gu làn ris an rionnag aige, a’ ciallachadh gu bheil aon taobh an-còmhnaidh a’ coimhead ris an rionnag, a’ faighinn eòlas air teòthachd scorching, fhad ‘s a tha an taobh eile fhathast nas fhuaire. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gu bheil na mìrean èiteag a’ gluasad taobh a-staigh àile an exoplanet, air a ghluasad le gaothan àrd-astar.

Tha lorg criostalan èiteag ann an àile WASP-17b a’ toirt sealladh luachmhor air mar a tha fuamhairean gas teth coltach ris. Le bhith a’ tuigsinn nan diofar stuthan a tha an làthair ann an àileachdan exoplanet, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas fharsainge fhaighinn air an sgrìobhadh iomlan agus mar a bhios iad a’ cumadh an àrainneachdan.

Tha lorgan mothachail Teileasgop Fànais James Webb ag atharrachadh ar tuigse air exoplanets agus an suidheachadh àile. Le bhith a’ lorg mion-fhiosrachadh ùr mu exoplanets, faodaidh luchd-rannsachaidh ar tuigse mun chruinne-cè agus na h-àrainneachdan eadar-mheasgte a tha taobh a-muigh ar siostam grèine fhèin a dhoimhneachadh.

stòran:

- [Na Litrichean Iris Astrophysical] (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN