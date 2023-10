Bidh lorg Quantum ùr a’ toirt air adhart teicneòlas semiconductor air adhart

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Columbia air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon fiosaig cuantamach agus ceimigeachd. Tha iad air stuth superatomic a lorg, ris an canar Re₆Se₈Cl₂, a tha ag obair mar semiconductor agus a leigeas le siubhal dealanach ultra-luath. Tha comas aig an stuth seo teicneòlas semiconductor ath-nuadhachadh.

Gu traidiseanta, tha semiconductors stèidhichte air silicon air a bhith na inbhe ann an electronics. Ach, tha an sgioba rannsachaidh aig Oilthigh Columbia air faighinn a-mach, ann an Re₆Se₈Cl₂, gu bheil excitons (stàitean cuantamach air an cruthachadh le lùth air a ghabhail a-steach) a’ paidhir le phonons (quasiparticles a tha a’ giùlan lùth) gus quasiparticle ùr a chruthachadh ris an canar an acoustic exciton-polaron. Tha an quasiparticle seo a’ ceadachadh còmhdhail nas luaithe agus nas èifeachdaiche de eleactronan an taca ri semiconductors traidiseanta stèidhichte air silicon.

Tha an luchd-rannsachaidh air coimeas a dhèanamh eadar giùlan eleactronan ann an sileaconach agus fable a’ gheàrr agus an turtar. Faodaidh dealanan ann an silicon gluasad gu luath ach tha iad air am bacadh le cus breabadh agus dìth adhartais. An coimeas ri sin, bidh an exciton-polaron fuaimneach ann an Re₆Se₈Cl₂ a’ gluasad air adhart gu cunbhalach gun a bhith a’ call lùth cineatach, coltach ris an turtar anns an fhable.

Tha comas aig an lorg ùr-nodha seo teicneòlas semiconductor adhartachadh gu mòr. Thathas air sealltainn gu bheil na exciton-polarons fuaimneach ann an Re₆Se₈Cl₂ a’ siubhal grunn mhicrometers ann an nas lugha na nanosecond, agus faodar smachd a chumail orra le solas seach dealan. Gu teòiridheach, dh’ fhaodadh na quasiparticles sin còmhdach còrr air 25 micrometers ann am femtoseconds, gan dèanamh millean uair nas luaithe na dealanan ann an silicon.

Ged is dòcha nach bi Re₆Se₈Cl₂ freagarrach airson luchd-giullachd malairteach air sgàth cho gann ‘s a tha rhenium, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodar comasan coltach ris a lorg ann an cothlamadh de eileamaidean eile. Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson leasachadh theicneòlasan nas èifeachdaiche agus nas adhartaiche ann an electronics agus coimpiutaireachd.

Chan e a-mhàin gu bheil an t-adhartas seo a’ leudachadh ar tuigse mu leth-chraobhan superatomic ach cuideachd a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan ann an teicneòlas semiconductor san àm ri teachd. Tha comas mòr aig an lorg seo, agus tha comas aige cumadh a thoirt air àm ri teachd electronics agus coimpiutaireachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an semiconductor?

Is e stuth a th’ ann an semiconductor aig a bheil feartan eadar an fheadhainn aig stiùiriche agus insuladair. Faodaidh e dealan a ghiùlan fo chumhachan sònraichte.

Dè a th’ ann an Re₆Se₈Cl₂?

Tha Re₆Se₈Cl₂ na stuth superatomic air a dhèanamh suas de rhenium, selenium, agus clorine. Chaidh a lorg gu bheil feartan semiconductor aige.

Ciamar a tha Re₆Se₈Cl₂ eadar-dhealaichte bho semiconductors traidiseanta stèidhichte air silicon?

Tha Re₆Se₈Cl₂ a’ ceadachadh còmhdhail dealanach nas luaithe agus nas èifeachdaiche an coimeas ri semiconductors stèidhichte air silicon mar thoradh air cruthachadh quasiparticle ùr ris an canar an acoustic exciton-polaron.

Dè na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig an lorg seo?

Tha comas aig an lorg seo teicneòlas semiconductor ath-nuadhachadh agus electronics agus coimpiutaireachd adhartachadh. Dh’ fhaodadh e leantainn gu leasachadh theicneòlasan nas èifeachdaiche agus nas adhartaiche ann an diofar raointean.

A bheil Re₆Se₈Cl₂ comasach gu malairteach?

Tha Re₆Se₈Cl₂ a’ toirt a-steach an eileamaid cheimigeach tearc rhenium, a tha a’ cuingealachadh a ghnìomhachd malairteach. Ach, tha an sgioba rannsachaidh den bheachd gum faodar cothlamadh de eileamaidean eile a chleachdadh gus semiconductors a lorg le comasan co-chosmhail.