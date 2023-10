Ag ath-nuadhachadh sgrùdadh agus smachd air resonators fuaimneach: leum cuantamach ann an teicneòlas

Tha resonators fuaimneach nam pàirtean bunaiteach ann an grunn innealan, a’ toirt a-steach fònaichean sgairteil agus siostaman Wi-Fi, a ’cluich pàirt chudromach ann a bhith a’ sìoladh fuaim agus a ’cumail suas ionracas chomharran. Gu mì-fhortanach, faodaidh na resonators sin crìonadh thar ùine, a’ toirt buaidh air coileanadh nan innealan sin. Gu ruige seo, tha e air a bhith na obair dhùbhlanach a bhith a’ cumail sùil air agus a’ sgrùdadh crìonadh luchd-fuaim fuaimneach. Ach, tha co-obrachadh rannsachaidh ùr-nodha eadar Harvard SEAS agus Oilthigh Purdue air fuasgladh rèabhlaideach a thoirt a-steach a dh’ fhaodadh cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil sinn a’ cumail sùil air agus a’ cumail smachd air na h-innealan sin a thathas a’ cleachdadh fad is farsaing.

Tha an sgioba rannsachaidh air innleachd ùr-nodha a leasachadh a bhios a’ cleachdadh beàrnan atamach ann an silicon carbide, semiconductor malairteach a tha ri fhaighinn gu furasta. Le bhith a’ faighinn buannachd às na beàrnan atamach sin, faodaidh luchd-rannsachaidh seasmhachd agus càileachd athshondairean fuaimneach a thomhas gu h-èifeachdach. Nas cudromaiche, tha an lorg adhartach seo a’ fosgladh saoghal de chothroman airson giullachd fiosrachaidh cuantamach fo smachd fuaimneach, a’ comasachadh stàitean cuantamach a tha freumhaichte san stuth seo a thathas a’ cleachdadh gu cumanta a làimhseachadh.

Leis an dòigh-obrach ùr seo, tha luchd-rannsachaidh air sealltainn gu bheil iad comasach air smachd a chumail air co-leanailteachd snìomh, taobh deatamach de dh’ iomadh teicneòlas cuantamach. Gu traidiseanta, thathas a’ cumail smachd air co-leanailteachd snìomh le bhith a’ cleachdadh raointean magnetach, ach tha an dòigh ùr a’ ceadachadh deformachadh meacanaigeach den stuth tro thonnan fuaimneach, a’ tabhann ìre smachd coimeasach. Le bhith a’ cleachdadh feartan meacanaigeach nàdarra carbide sileacain, faodaidh luchd-rannsachaidh an raon de smachd stuthan a leudachadh, a’ fuasgladh chothroman ùra airson adhartasan ann an coimpiutaireachd cuantamach agus lìonrachadh cuantamach.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ ruighinn fada seachad air raon theicneòlasan cuantamach. Dh’ fhaodadh an comas sùil a chumail air coileanadh luathaichean, gyroscopes, agus gleocaichean thar am beatha tro resonators fuaimneach cur gu mòr ri seasmhachd agus earbsachd nan innealan sin. A bharrachd air an sin, tha an dòigh-obrach seo a’ tabhann dòigh neo-sgriosail airson na tonnan fuaimneach taobh a-staigh nan innealan sin a mhapadh, a’ comasachadh raointean dèanadais truaillidh agus suboptimal aithneachadh.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Electronics, na bhunait airson àm ùr de sgrùdadh agus smachd ann an raon fuaimneach. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd beàrnan atamach ann an carbide sileacain, tha luchd-rannsachaidh air an t-slighe ullachadh airson teicneòlasan conaltraidh leasaichte, innealan dealanach nas làidire, agus adhartasan ann an giullachd fiosrachaidh cuantamach. Tha àm ri teachd luchd-fuaim fuaimneach air ullachadh airson leum cuantamach an dà chuid ann an coileanadh agus ùr-ghnàthachadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann an resonators acoustic?

A: Tha resonators fuaimneach nam pàirtean a thathas a’ cleachdadh ann an innealan leithid fònaichean sgairteil agus siostaman Wi-Fi gus fuaim a shìoladh a dh’ fhaodadh comharran a lughdachadh.

C: Ciamar a bhios resonators fuaimneach a’ dol sìos thar ùine?

A: Faodaidh resonators fuaimneach crìonadh air sgàth diofar fhactaran, a’ gabhail a-steach uireasbhaidhean fàis criostal, lochdan saothrachaidh, agus truailleadh stuthan.

C: Carson a tha sgrùdadh agus sgrùdadh air truailleadh resonator fuaimneach cudromach?

A: Bidh sgrùdadh agus mion-sgrùdadh air truailleadh a’ cuideachadh le bhith ag aithneachadh cùisean dèanadais, a’ dèanamh cinnteach à earbsachd innealan, agus a’ leasachadh beatha iomlan innealan a bhios a’ cleachdadh ath-shuidheachadh fuaimneach.

C: Dè cho cudromach sa tha beàrnan atamach ann an silicon carbide?

F: Tha beàrnan atamach ann an carbide sileaconach a’ toirt comas do luchd-rannsachaidh seasmhachd agus càileachd athshondairean fuaimneach a thomhas. Faodar na dreuchdan bàna sin a chleachdadh cuideachd airson giullachd fiosrachaidh cuantamach fo smachd fuaimneach.

C: Ciamar a tha an rannsachadh seo a’ toirt buaidh air teicneòlasan cuantamach?

F: Tha an rannsachadh seo a’ tabhann dòigh ùr airson smachd a chumail air co-leanailteachd snìomh, taobh deatamach de theicneòlasan cuantamach. Le bhith a’ deformachadh an stuth gu meacanaigeach le tonnan fuaimneach, faodaidh luchd-rannsachaidh smachd co-leanailteachd snìomh a choileanadh coltach ri dòighean traidiseanta achadh magnetach.

C: Dè na tagraidhean eile a gheibh buannachd bhon rannsachadh seo?

A: A bharrachd air teicneòlasan cuantamach, tha comas aig an rannsachadh seo luathaichean-luadair, gyroscopes, clocaichean, agus teicneòlasan conaltraidh a leasachadh le bhith a’ ceadachadh sùil a chumail air an coileanadh thar ùine agus a’ comharrachadh raointean de dh’ ìsleachadh agus de ghnìomhachd fo-leasaichte.