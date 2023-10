Duais Nobel ann an Ceimigeachd 2023: Lorg agus Synthesis de Quantum Dots

Tha an Duais Nobel ann an Ceimigeachd 2023 air a bhuileachadh air triùir luchd-saidheans airson an obair ùr-nodha aca air lorg agus co-chur dotagan cuantamach. Chaidh feartan nan nanoparticles sin, a bhios a’ sgaoileadh solas aig diofar thonnan a rèir am meud, fhuasgladh leis a’ cheimigear fiosaigeach Louis Brus. Ann an còmhradh o chionn ghoirid le podcast The Conversation Weekly, bheachdaich Brus air mar a chaidh a lorg gun fhiosta agus a’ bhuaidh a bh’ aig dotagan cuantamach às deidh sin.

Ag obair aig Bell Labs anns na 1980n, thuit am Brus air dotagan cuantamach fhad ‘s a bha iad a’ sgrùdadh fhuasglaidhean de ghràinean semiconductor ris an canar colloids. Le bhith a’ stiùireadh lasers aig na colloids sin, mhothaich e nach robh na dathan a chaidh a leigeil ma sgaoil cunbhalach. Thug seo air sgrùdadh a dhèanamh air na h-atharrachaidhean sònraichte anns an speactram agus feartan nam mìrean fhèin nuair a bha iad glè bheag.

Is e nanocrystals a th’ ann an dotagan cuantamach a bhios a’ gabhail a-steach solas agus ga ath-sgaoileadh aig diofar thonnan a rèir am meud. Ged a tha iad nas lugha na tonn-tonn an t-solais fhaicsinneach agus nach fhaicear iad fo mhiocroscop optigeach, chithear iad a’ cleachdadh miocroscopan sònraichte leithid miocroscopan dealanach. Gus an sealltainn, faodar flasgaichean glainne le dath soilleir le fuasglaidhean anns a bheil dotagan cuantamach de dhiofar mheudan a chleachdadh.

Gu inntinneach, cha robh am Brus mothachail air na beachdan a rinn an neach-saidheans Ruiseanach Alexei Ekimov air dotagan cuantamach roimhe. Air sgàth a 'Chogaidh Fhuair, chaidh rannsachadh Ekimov fhoillseachadh ann an Ruisis a-mhàin agus cha b' urrainn dha siubhal chun an Iar gus beachdachadh air na co-dhùnaidhean aige. Is ann dìreach às deidh dha artaigilean Ekimov anns an litreachas teicneòlach a lorg a chuir Brus fios thuige agus choinnich iad mu dheireadh aig àm Glasnost anmoch anns na 1980n.

Thug cinneasachadh agus seasmhachd dotagan cuantamach dùbhlain an toiseach, ach thug Moungi Bawendi, labhraiche eile den Duais Nobel, aghaidh air an duilgheadas seo anns na 1990n. Bhon uairsin, tha dotagan cuantamach air an cleachdadh ann an grunn raointean, gu sònraichte ann an ìomhaighean bith-eòlasach. Tha iad air an cleachdadh le bith-cheimigearan gus ceallan agus buill-bodhaig a mhapadh le bhith gan ceangal ri moileciuilean eile. A bharrachd air an sin, tha iad air a bhith gu mòr an sàs ann an lorg tumhair agus stiùireadh lannsaireachd.

Tha lorg agus co-chur dotagan cuantamach air an t-slighe a dhèanamh airson grunn adhartasan ann an saidheans agus teicneòlas. Tha rannsachadh nan tagraidhean aca a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh chothroman ùra airson na nanoparticles iongantach sin.

Stòran: Podcast The Conversation Weekly