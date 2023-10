Leasachaidhean ùra ann am Prògram Sgrùdaidh Fànais na Ruis

Tha an Ceann-suidhe Vladimir Putin air ainmeachadh gu bheil stèisean orbital ùr na Ruis, a thathar an dùil a bhith soirbheachail leis an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), gu bhith air a chuir an gnìomh ro 2027. Tha an naidheachd seo a’ tighinn às deidh prògram gealaich na Ruis na bu thràithe am-bliadhna, leis an fhàiligeadh. den chiad shealladh gealaich aige ann an 47 bliadhna. A dh 'aindeoin an duilgheadas seo, dhaingnich Putin gu bheil an Ruis fhathast dealasach a thaobh a' phrògram gealaich aice.

Ann an coinneamh le oifigearan gnìomhachas an fhànais, chuir Putin cuideam air cho cudromach sa tha leasachadh ùineail ann am prògram fànais na Ruis, gu sònraichte a thaobh itealaich fànais le sgioba. Dhaingnich e gum feum an stèisean orbital ùr na h-adhartasan as ùire ann an saidheans agus teicneòlas a ghabhail a-steach agus a bhith comasach air gnìomhan sgrùdaidh fànais san àm ri teachd a choileanadh.

Thog Yuri Borisov, ceannard buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, seasamh Putin a thaobh an fheum air stèisean orbital Ruiseanach. Chomharraich e gum bi an ISS, a tha air a bhith ag obair airson 25 bliadhna, a’ ruighinn a chrìochan timcheall air 2030. Mura tòisich an Ruis ag obair air cruthachadh a stèisean orbital fhèin ro 2024, tha cunnart ann gun caillear comasan ann an itealan fànais le sgioba. gu deireadh an ISS.

A thaobh tubaist ciùird Luna-25 a’ tighinn air tìr air pòla a deas na gealaich san Lùnastal, chuir Putin an cèill a bhriseadh-dùil anns na tubaistean teicnigeach ach rinn e cinnteach gun leanadh prògram na gealaich air adhart. Dhaingnich e cho cudromach sa tha e ionnsachadh bho mhearachdan agus a bhith a’ cleachdadh an eòlas a fhuaireadh airson oidhirpean san àm ri teachd.

A thaobh prògram na gealaich, nochd Borisov gum faodadh atharrachadh a bhith ann sa chlàr-ama, leis an ath fhoillseachadh gealach comasach air a ghluasad air adhart gu 2026 an àite an 2027 a chaidh a phlanadh an toiseach.

Leis na leasachaidhean o chionn ghoirid sin, tha an Ruis ag amas air a suidheachadh a chumail ann an sgrùdadh fànais agus leantainn air adhart a’ putadh crìochan itealain fànais le sgioba.

FAQ:

