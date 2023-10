Tha Ceann-suidhe na Ruis Putin a’ suidheachadh Amas Àrd-amas airson a’ chiad mhodal a stèidheachadh san fhànais ro 2027

Dh'ainmich Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin aig coinneamh telebhisein gu robh e an dùil a' chiad mhodal a chur air bhog ann an orbit ro 2027. Tha an amas àrd-amasach seo a' taisbeanadh diongmhaltas na Ruis a bhith a' fuireach aig fìor thoiseach rannsachadh fànais agus a suidheachadh ann an gnìomhachas fànais na cruinne a dhaingneachadh tuilleadh.

Gus a 'chlach-mhìle seo a choileanadh gu soirbheachail, chuir Putin cuideam air cho cudromach' sa tha e bhith a 'tàladh eòlaichean cèin agus eòlaichean. Chuir e ìmpidh air na h-eòlaichean cruinnichte tuarastalan a thogail, ag aithneachadh gu bheil feum air pasganan dìolaidh farpaiseach a thabhann mar ro-innleachd gus sàr thàlant bho air feadh an t-saoghail a thàladh.

“Is e an t-amas,” thuirt Putin aig an òraid Tbh, “nach bi beàrnan san adhartas againn agus gun lean ar n-obair aig astar nas luaithe.” Tha an dealas seo airson dèanamh cinnteach à adhartas leantainneach ann an roinn an fhànais a’ soilleireachadh dealas na Ruis a thaobh sàr-mhathais agus ùr-ghnàthachadh.

Leis an naidheachd seo, bidh an Ruis a’ tighinn còmhla ri buidheann taghte de dhùthchannan a tha gu gnìomhach ag obair gus làthaireachd a stèidheachadh san fhànais. Ged a tha an loidhne-tìm mòr-mhiannach, tha e a’ nochdadh misneachd na dùthcha na comasan agus adhartasan teicneòlach.

Bidh leasachadh soirbheachail agus cur air bhog modal làn-ghnìomhach na chlach-mhìle chudromach airson sgrùdadh fànais Ruiseanach. Bidh e na bhunait airson leudachadh san àm ri teachd, a’ comasachadh làthaireachd daonna seasmhach san fhànais agus a’ comasachadh tuilleadh rannsachaidh saidheansail.

Mar a thèid am pròiseact air adhart, chan eil teagamh nach glac e aire agus feòrachas dhaoine air feadh an t-saoghail. Bidh coileanadh an amais seo chan ann a-mhàin ag àrdachadh inbhe chruinneil na Ruis ann an gnìomhachas an fhànais ach bidh e cuideachd a’ brosnachadh agus a’ ceangal dhaoine fa leth aig a bheil ùidh cho-roinnte airson sgrùdadh fànais.

FAQ:

C: Dè a th 'ann am modal ann an rannsachadh fànais?

F: Ann an sgrùdadh fànais, tha modal a’ toirt iomradh air aonad fèin-chumanta a tha a’ frithealadh adhbhar sònraichte, leithid àiteachan fuirich, deuchainn-lannan rannsachaidh, no siostaman gluasad.

C: Carson a tha an Ruis airson eòlaichean cèin a thàladh?

A: Tha an Ruis ag amas air eòlaichean cèin a thàladh gus an cuid eòlais a luathachadh agus iomlaid eòlais adhartachadh, ag àrdachadh a comasan sgrùdaidh fànais agus ag adhartachadh a h-oidhirpean teicneòlach.

C: Ciamar a bheir stèidheachadh a’ chiad mhodal buannachd do sgrùdadh fànais?

F: Bidh stèidheachadh a’ chiad mhodal a’ stèidheachadh na bunait airson miseanan fànais san àm ri teachd agus a’ comasachadh làthaireachd daonna seasmhach san fhànais, a’ comasachadh rannsachadh saidheansail agus adhartasan ann an diofar raointean.