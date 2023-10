Bidh an Ruis a’ suidheachadh seallaidhean air Stèisean Fànais Orbital Ùr ro 2027

Tha Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin air dearbhadh gu bheil an dùthaich aige a’ gealltainn stèisean fànais orbital ùr a thogail an àite an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). A dh’ aindeoin na duilgheadasan agus na dùbhlain a tha mu choinneamh gnìomhachas fànais na Ruis o chionn ghoirid, tha Putin ag amas air a’ chiad earrann den stèisean ùr a bhith ann an orbit ro 2027.

Roimhe sin, bha an Ruis air innse gu robh i an dùil tarraing a-mach às an ISS, far a bheil làthaireachd maireannach aig a cosmonauts agus gu bheil àite deatamach aig an dùthaich. Ach, tha am fòcas a-nis air gluasad gu ruige leasachadh stèisean fànais orbital Ruiseanach ùr mar phrìomh amas airson buidheann fànais na dùthcha, Roscosmos.

Aig coinneamh telebhisean le eòlaichean san roinn, chuir Putin cuideam air an fheum air leantainneachd, ag ràdh, “Is e an t-amas nach bi beàrnan ann, airson an obair cumail suas ri crìonadh ghoireasan an ISS.” Chuir e ìmpidh air a ’phròiseact a chuir an gnìomh gu sgiobalta, ag ainmeachadh gum bu chòir a’ chiad earrann a chuir air bhog ro 2027.

Tha gnìomhachas fànais na Ruis air a bhith mu choinneimh chùisean maoineachaidh o chionn fhada, còmhla ri sgandalan coirbeachd agus cnapan-starra eile. Anns an Lùnastal, dh'fhiosraich modal Luna-25 tubaist nuair a chaidh e air tìr ro-làimh agus thuit e air uachdar na gealaich. A dh ’aindeoin an stad seo, dh’ aithnich Putin cho iom-fhillte ‘s a tha gnìomhachd fànais agus chuir e an cèill diongmhaltas ionnsachadh bho na h-eòlasan sin gus casg a chuir air mearachdan san àm ri teachd.

A bharrachd air a bhith a’ dèiligeadh ris na dùbhlain taobh a-staigh a’ ghnìomhachais, chuir Putin ìmpidh air an fheadhainn a bha os cionn na roinne tuarastal àrdachadh, eòlaichean cèin a thàladh, agus com-pàirt gnìomhachais prìobhaideach àrdachadh. Tha na h-oidhirpean sin ag amas air comasan fànais na dùthcha a neartachadh agus dèanamh cinnteach gum bi an stèisean fànais orbital ùr air a bhuileachadh gu soirbheachail.

Thòisich an ISS, a tha na shamhla air co-obrachadh eadar-nàiseanta gu sònraichte eadar na Stàitean Aonaichte agus an Ruis, ann an 1998 agus chaidh a chlàradh an toiseach airson a dhì-choimiseanadh ann an 2024. Ach, tha NASA a-nis den bheachd gun urrainn dha cumail a’ dol gu 2030. Le leasachadh an orbital Ruiseanach ùr stèisean fànais, tha an Ruis a’ feuchainn ri a làthaireachd a chumail ann an sgrùdadh fànais agus aig an aon àm ag àrach com-pàirteachasan le dùthchannan eile.

