Tha Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin air dearbhadh gun tèid a’ chiad earrann de stèisean fànais ùr na Ruis, a thathas a’ leasachadh an àite an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), a chuir air bhog ann an orbit ro 2027. gnìomhachas.

Ged a bha an Ruis air a ràdh roimhe gu robh i an dùil tarraing a-mach às an ISS, tha i air am fòcas a ghluasad gu bhith a’ togail a stèisean fànais orbital fhèin. Dhaingnich Putin cho cudromach sa tha e dèanamh cinnteach gum biodh gluasad rèidh eadar an dà stèisean, ag ràdh gum bu chòir don obair air an stèisean fànais ùr cumail suas ri ìsleachadh ghoireasan an ISS.

Anns an Lùnastal, bha duilgheadas mòr aig an Ruis nuair a thuit a modal Luna-25 air uachdar na gealaich aig àm gluasad ro-làimh. Ach, dh’aidich Putin gu bheil mearachdan do-sheachanta ann an oidhirp cho iom-fhillte agus gheall e ionnsachadh bhon eòlas seo gus tubaistean san àm ri teachd a sheachnadh.

A bharrachd air a bhith a’ dèiligeadh ri dùbhlain theicnigeach, chomharraich Putin cuideachd an fheum air fuasgladh fhaighinn air cùisean co-cheangailte ri tuarastal ìosal ann an gnìomhachas fànais na Ruis. Ghairm e oidhirpean gus eòlaichean cèin a thàladh agus com-pàirt gnìomhachais prìobhaideach àrdachadh san roinn.

Bhathar an dùil an ISS, samhla de cho-obrachadh eadar-nàiseanta eadar na Stàitean Aonaichte agus an Ruis, a dhì-choimiseanadh an toiseach ann an 2024. Ach, tha NASA den bheachd gun urrainn dha leantainn air adhart ag obair gu 2030. Tha planaichean na Ruis airson a’ chiad earrann den stèisean fànais ùr aca a chuir air bhog ro 2027. sealltainn a dhealas a thaobh cumail suas làthaireachd làidir ann an rannsachadh fànais.

A dh’ aindeoin na duilgheadasan maoineachaidh, sgandalan coirbeachd, agus cnapan-starra eile a tha mu choinneamh gnìomhachas fànais na Ruis, tha fios Putin a’ daingneachadh diongmhaltas na Ruis a bhith aig fìor thoiseach sgrùdadh fànais. Bidh cur air bhog agus obrachadh soirbheachail an stèisein fhànais ùr na chlach-mhìle chudromach airson prògram fànais àrd-amasach na Ruis.

CÀBHA

C: Carson a tha an Ruis a’ togail stèisean fànais ùr an àite an ISS?

F: Tha an Ruis air ainmeachadh gu bheil i an dùil tarraing a-mach às an ISS agus air prìomhachas a thoirt do leasachadh an stèisein fhànais orbital aice fhèin.

C: Cuin a thèid a’ chiad earrann de stèisean fànais ùr na Ruis a chuir air bhog ann an orbit?

F: Tha Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin air a ràdh gum bu chòir a’ chiad earrann den stèisean fànais ùr a bhith ann an orbit ro 2027.

C: Dè na dùbhlain a tha air a bhith aig gnìomhachas fànais na Ruis?

F: Tha gnìomhachas fànais na Ruis air a dhol an aghaidh duilgheadasan maoineachaidh, sgandalan coirbeachd, agus cnapan-starra o chionn ghoirid leithid tubaist modal Luna-25 air uachdar na gealaich.

C: Dè cho fada ‘s a chumas an ISS ag obair?

F: Ged a bhathas an dùil an ISS a dhì-choimiseanadh an toiseach ann an 2024, tha NASA den bheachd gun urrainn dha leantainn air adhart ag obair gu 2030.

