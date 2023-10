Bidh an Ruis a’ suidheachadh a seallaidhean air stèisean fànais ùr ro 2027

Tha Ceann-suidhe na Ruis Vladimir Putin air planaichean a mhìneachadh airson stèisean fànais ùr a thogail an àite an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a tha a’ fàs nas sine ro 2027, a dh’ aindeoin duilgheadasan o chionn ghoirid. Tha an co-dhùnadh a’ tighinn leis gu bheil an Ruis ag amas air làthaireachd daonna leantainneach a chumail san fhànais agus dèanamh cinnteach à gluasad rèidh bhon ISS chun àrd-ùrlar orbital ùr.

Tha cruthachadh stèisean fànais Ruiseanach ùr air a thighinn gu bhith na phrìomhachas dha Roscosmos, buidheann fànais na dùthcha. Dhaingnich Putin an fheum air eadar-ghluasad gun fhiosta, ag ràdh “is e an t-amas nach bi beàrnan ann, airson an obair cumail suas ri ìsleachadh ghoireasan an ISS.”

Ged a tha duilgheadasan maoineachaidh, sgandalan coirbeachd, agus cnapan-starra eile air a bhith a’ cur dragh air gnìomhachas fànais na Ruis anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha Putin fhathast dòchasach mun àm ri teachd. Dh’aidich e tubaist modal Luna-25 air uachdar na gealaich rè a’ chiad mhisean aige ann an deicheadan, ag ràdh gur e “eòlas àicheil” a bh’ ann ach a’ gealltainn ionnsachadh bhuaithe.

Gus dèiligeadh ri dùbhlain leantainneach, chuir Putin ìmpidh air ùghdarrasan dèiligeadh ri cùis tuarastail ìosal ann an gnìomhachas an fhànais agus brosnachadh eòlaichean cèin gus an cuid eòlais a chuir ris. Bhrosnaich e cuideachd barrachd com-pàirt gnìomhachais prìobhaideach ann an ùr-ghnàthachadh connaidh agus rannsachadh fànais adhartachadh.

Bhathar an dùil an ISS, a chaidh a stèidheachadh ann an 1988 tro cho-obrachadh eadar na Stàitean Aonaichte agus an Ruis, a dhì-choimiseanadh ann an 2024. Ach, tha NASA den bheachd gun urrainn don stèisean cumail a’ dol gu 2030. Tha fios Putin a’ daingneachadh dealas na Ruis airson làthaireachd a chumail san fhànais agus dèanamh cinnteach à gluasad rèidh chun stèisean ùr.

