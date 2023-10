Putin ag ainmeachadh planaichean airson Stèisean Orbital Ùr na Ruis ro 2027

Dh'fhoillsich an Ceann-suidhe Vladimir Putin Diardaoin gu bheil an Ruis gu bhith a 'cur air bhog a' chiad earrann den stèisean ùr orbital aice ro 2027. Tha an stèisean ùr, a tha Moscow a 'beachdachadh air adhartas nàdarra ann an rannsachadh fànais às dèidh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), ag amas air a bhith a' toirt a-steach saidheansail adhartach. agus adhartasan teicneòlach gus coinneachadh ri amasan san àm ri teachd. A dh’ aindeoin socrachadh san Lùnastal leis a’ chiad sealladh gealaich san Ruis ann an 47 bliadhna, dhaingnich Putin a dhealas a thaobh prògram na gealaich agus chuir e cuideam air cho cudromach sa tha e fuireach air an t-slighe le leasachadh itealain fànais le sgioba.

Fhad ‘s a bha e a’ leudachadh com-pàirt na Ruis san ISS gu 2028 mar cheum sealach, dh’aidich Putin gum biodh an ISS a bha a’ fàs nas sine a’ cur a-mach a ghoireasan aig a’ cheann thall. Dhaingnich e gu robh feum chan ann a-mhàin air earrann ùr ach gum biodh stèisean slàn ag obair aon uair ‘s nach bi an ISS comasach tuilleadh. Thog Putin draghan gum faodadh tuiteam air dheireadh ann an rannsachadh fànais cron a dhèanamh air prògram na Ruis mura tèid leasachadh an stèisein ùir air adhart gu sgiobalta.

Thug Yuri Borisov, ceannard buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, taic do cho-dhùnadh Putin, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e cumail suas comasan na Ruis ann an itealan fànais le sgioba. Dhaingnich Borisov cho luath ‘s a tha e tòiseachadh air obair mhòr air stèisean orbital na Ruis ro 2024 gus beàrnan a dh’ fhaodadh a bhith ann an comas air adhbhrachadh le crìonadh an ISS a sheachnadh mus bi stèisean na Ruis deiseil.

A’ dèiligeadh ri fàilligeadh ciùird Luna-25 o chionn ghoirid san Lùnastal, thug Putin cinnteach gum biodh prògram na gealaich a’ leantainn agus ag ionnsachadh bho na mearachdan, ag ràdh, “Is e mearachdan a th’ ann an mearachdan. Tha e na mhasladh dhuinn uile. Is e sgrùdadh fànais a tha seo, agus tha a h-uile duine a’ tuigsinn sin. Is e eòlas a th’ ann as urrainn dhuinn a chleachdadh san àm ri teachd. ” Mhol Borisov gum biodh e comasach an ath fhoillseachadh gealach a chuir air adhart gu 2026 bhon cheann-latha a chaidh a phlanadh an toiseach ann an 2027.

Le dealas ùr na Ruis a thaobh sgrùdadh fànais, tha àm ri teachd mhiseanan fànais na Ruis a’ gealltainn coileanaidhean agus leasachaidhean ùr-nodha ann a bhith a’ lorg eòlas saidheansail taobh a-muigh ar planaid.

CÀBHA

Cuin a bhios a’ chiad earrann de stèisean orbital ùr na Ruis ag obair?

Thuirt an Ceann-suidhe Putin gum bu chòir a’ chiad earrann den stèisean orbital Ruiseanach ùr a chuir an gnìomh ro 2027.

Dè na h-adhbharan a tha air cùl co-dhùnadh na Ruis stèisean ùr orbital a chruthachadh?

Tha an Ruis ag amas air dèanamh cinnteach gun lean na comasan itealaich fànais le sgioba mar a bhios goireasan an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a’ crìonadh. Leigidh togail stèisean ùr leis an Ruis fuireach aig fìor thoiseach sgrùdadh fànais.

Dè thachair don chiad shealladh den ghealach san Ruis ann an 47 bliadhna?

Fhuair a’ chiad sealladh den ghealach aig an Ruis ann an 47 bliadhna, ciùird Luna-25, droch dhuilgheadasan teignigeach a lean gu tubaist a’ tighinn air tìr air pòla a deas na gealaich san Lùnastal. A dh 'aindeoin an duilgheadas seo, chuir Putin an cèill an dealas a bhith a' leantainn air adhart leis a 'phrògram gealaich agus a' cleachdadh an eòlas a fhuaireadh airson miseanan san àm ri teachd.

Dè an loidhne-tìm airson prògram gealaich na Ruis?

Mhol Putin an comas an ath fhoillseachadh gealach a thoirt air adhart gu 2026, bliadhna nas tràithe na an ceann-latha a chaidh a phlanadh roimhe de 2027. Tha an atharrachadh seo ag amas air adhartas ann am prògram na gealaich a luathachadh.