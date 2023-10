Bidh an Ceann-suidhe Putin a’ suidheachadh targaid airson Stèisean Orbital Ùr na Ruis ro 2027

Dh'fhoillsich an Ceann-suidhe Vladimir Putin Diardaoin gu bheil an Ruis ag amas air a 'chiad earrann den stèisean orbital ùr aice a bhith ag obair ro 2027. Tha am pròiseact àrd-amasach seo, a tha air fhaicinn mar neach-leantainn nàdarra an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a tha a 'fàs nas sine, a' soilleireachadh dealas na Ruis a thaobh a bhith ag adhartachadh rannsachadh fànais. A dh ’aindeoin duilgheadasan a bhith ann, a’ toirt a-steach misean na gealaich a dh’ fhàillig san Lùnastal, chuir Putin cuideam air gun leanadh an Ruis air adhart leis a ’phrògram gealaich aca.

Tha Putin a’ coimhead air a’ cho-dhùnadh com-pàirteachadh na Ruis san ISS a leudachadh gu 2028 mar rud sealach, a’ comharrachadh a cho-dhùnadh a bhith a’ leasachadh fear eile. “Mar a bhios goireasan an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ ruith a-mach, feumaidh sinn chan e dìreach aon roinn, ach an stèisean gu lèir a thoirt gu seirbheis, ”thuirt Putin. Tha leasachadh an stèisein orbital Ruiseanach ùr deatamach gus casg a chuir air an Ruis bho bhith a’ tuiteam air dheireadh ann an itealan fànais le sgioba.

Chuir Yuri Borisov, ceannard buidheann fànais na Ruis Roscosmos, taic ri seasamh Putin, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e cumail suas comasan na Ruis ann am miseanan fànais le sgioba. Dhaingnich Borisov, gun a bhith a’ tòiseachadh air obair mhòr air stèisean orbital na Ruis ro 2024, gum faodadh an Ruis a comas a chall air sgàth deireadh an ISS a tha ri thighinn.

A dh’ aindeoin na tubaistean teicnigeach a dh’adhbhraich gun do thuit bàta-ciùird Luna-25 air pòla a deas na gealaich san Lùnastal, dh’ ainmich Putin gun lean am prògram gealaich. Ag aithneachadh na mearachdan a chaidh a dhèanamh, chuir Putin cuideam air an eòlas luachmhor a fhuaireadh bho na duilgheadasan sin, a’ dèanamh cinnteach gun toir iad fiosrachadh do oidhirpean san àm ri teachd. Bha Borisov eadhon a’ toirt iomradh air comasachd an ath fhoillseachadh gealach a thoirt air adhart gu 2026.

Tha planaichean àrd-amasach na Ruis airson stèisean orbital ùr a’ nochdadh a diongmhaltas fuireach aig fìor thoiseach sgrùdadh fànais. Le bhith a’ cleachdadh na h-adhartasan as ùire ann an saidheans agus teicneòlas, tha an Ruis ag amas air stèisean a chruthachadh a tha chan ann a-mhàin comasach air gnìomhan gnàthach a choileanadh ach a tha comasach cuideachd air dùbhlain san àm ri teachd a ghabhail os làimh.

CÀBHA

Dè a th’ ann an stèisean orbital ùr na Ruis?

Tha stèisean orbital ùr na Ruis na phròiseact a tha ag amas air a dhol an àite an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a tha a’ fàs nas sine agus a bhith a’ toirt air adhart sgrùdadh fànais.

Cuin a bhios a’ chiad earrann den stèisean orbital ùr ag obair?

Tha an Ceann-suidhe Putin air targaid a shuidheachadh airson a’ chiad earrann den stèisean orbital ùr a bhith ag obair ro 2027.

Dè a thachras don Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS)?

Tha an Ruis air a com-pàirteachadh san ISS a leudachadh gu 2028, ach tha e air a mheas mar cheum sealach leis gu bheil goireasan a’ ruith a-mach. Thèid an stèisean orbital ùr an àite an ISS mu dheireadh thall.

An lean an Ruis air adhart leis a’ phrògram gealaich aca?

A dh ’aindeoin fàilligeadh misean na gealaich o chionn ghoirid, dhearbh an Ceann-suidhe Putin gun lean an Ruis air adhart leis a’ phrògram gealaich aca, a ’daingneachadh gu bheil mearachdan mar phàirt den phròiseas ionnsachaidh ann an sgrùdadh fànais.

Carson a tha leasachadh an stèisein orbital ùr deatamach don Ruis?

Tha leasachadh an stèisein orbital ùr deatamach don Ruis gus na comasan aice ann an itealan fànais le sgioba a chumail suas agus casg a chuir air tuiteam air dheireadh ann an raon sgrùdadh fànais.