Bidh sampallan Asteroid Bennu a’ nochdadh boillsgidhean mu thùs beatha

Tha sampallan Asteroid Bennu a chruinnich an t-Ollamh Michelle Thompson bho Oilthigh Purdue air ruighinn air an Talamh, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh siostam na grèine. Tha na sampallan sin, air an ainmeachadh mar capsalan tìde, a’ toirt sealladh dhuinn air tùs beatha o chionn ceithir gu leth billean bliadhna.

Tha nàdar beairteach gualain nam mìrean sin gam fàgail air leth luachmhor ann a bhith a’ tuigsinn blocaichean togail beatha agus mar a nochd e air an Talamh. Tha na sampallan sin, gun suathadh le àile na Talmhainn, a’ toirt cothrom air leth sgrùdadh a dhèanamh air na moileciuilean gualain a tha bunaiteach do mean-fhàs beatha.

Tha cudromachd a’ mhisean seo na laighe ann an nàdar gun atharrachadh nan stuthan, saor bho thruailleadh talmhainn. Thathas an dùil gun toir e seachad seallaidhean nach fhacas a-riamh air na ceistean mu thùs beatha air an Talamh.

Chuir an t-Àrd-ollamh MacThòmais, ann an agallamh le CBC News, an cèill a toileachas airson an ama ri teachd, ag ràdh gu bheil am misean seo a’ fosgladh dhorsan gu mòran chothroman. Tha comas aig an stuth cuibhrichte a chaidh a chruinneachadh bho Bennu na teòiridhean a th’ ann a dhearbhadh agus nochdaidhean ùra a thabhann.

Chomharraich an t-agallamh cuideachd turas brosnachail an Ollaimh Thompson bho bhaile beag ann an ceann a deas Ontario chun na dreuchd a th’ aice an-dràsta ann an saidheans planaid. Dhaingnich i cho cudromach sa tha e a bhith a’ sireadh taic-iùil agus stiùireadh do luchd-saidheans a tha ag iarraidh.

Chan e a-mhàin gu bheil na sampallan a chaidh a chruinneachadh bho Bennu cudromach gu saidheansail ach tha comas mòr aca cuideachd airson taisbeanadh poblach agus foghlam. Thèid pìosan den sampall a chuir gu ionadan leithid an Smithsonian Institution, Space Center Houston, agus Oilthigh Arizona.

Tha misean NASA OSIRIS-REx, a thill na sampallan eachdraidheil sin, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach nar tuigse air a’ chosmos. Le dealas agus dìoghras luchd-saidheans mar an t-Ollamh MacThòmais, faodaidh sinn a bhith an dùil ri tuilleadh lorgaidhean agus tuigse nas doimhne air ar n-àite anns a’ chruinne-cè.

Mìneachaidhean:

Asteroid Bennu: Asteroid 4.5-billean bliadhna a dh'aois a bheir seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh siostam na grèine.

Asteroid 4.5-billean bliadhna a dh'aois a bheir seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh siostam na grèine. Moileciuilean gualain: Co-phàirtean bunaiteach aig an robh pàirt deatamach ann an mean-fhàs beatha air an Talamh.

Co-phàirtean bunaiteach aig an robh pàirt deatamach ann an mean-fhàs beatha air an Talamh. Truailleadh talmhainn: Truailleadh bho àrainneachd na Talmhainn, a dh'fhaodas co-dhèanamh shampaill atharrachadh.

Truailleadh bho àrainneachd na Talmhainn, a dh'fhaodas co-dhèanamh shampaill atharrachadh. Misean OSIRIS-REx: Misean NASA ag amas air asteroid Bennu a sgrùdadh agus sampallan a chruinneachadh airson mion-sgrùdadh saidheansail.

