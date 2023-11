Tachartas Chicxulub: A’ foillseachadh Buaidh Dust air Dinosaurs

Tha mar a chaidh dineosairean a dhol à bith, a dh’ adhbhraich an tubaist uamhasach Chicxulub asteroid far oirthir Mexico o chionn 66 millean bliadhna, air dragh a chuir air luchd-saidheans o chionn fhada. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Geoscience a’ toirt sealladh ùr air carson a choinnich na creutairean cumhachdach sin ri an crìonadh gun choimeas às deidh an tachartas sgriosail seo.

Tha rannsachadh ro-làimh air fòcas a chuir air àite dùmhlachd àrd de phronnasg àile, a’ cruthachadh àrainneachd neo-aoigheil airson beatha air an Talamh. Dh’ fhàg asteroid Chicxulub, a’ bhuidheann reul-eòlais as motha a thug buaidh air a’ phlanaid againn, sgàineadh mòr buaidh 112 mìle de leud ann an Camas Mheagsago. Sgaoil an tubaist seo tòrr sulbhur - an àiteigin eadar 30 agus 500 gigatons - dhan àile. Bidh am pronnasg còmhla ri gasaichean eile gus aerosolas sulfate a chruthachadh, a’ leantainn gu còmhdach tiugh de ghas a chuir bacadh air solas na grèine, ag adhbhrachadh tuiteam ann an teòthachd na cruinne eadar 3.6 agus 14.4 ceum Fahrenheit.

Ged a bhiodh an crìonadh ann an teòthachd air a bhith marbhtach do shnàgairean le fuil fhuar mar dineosairean, tha sgrùdadh Nature Geoscience a’ moladh dòigh eile air cùl an dol à bith. Tha sgioba sgrùdaidh na Beilge a’ moladh gun robh pàirt chudromach aig gràineanan duslach mìn, air an gineadh bhon chreig shnìomhanach aig làrach a’ bhuaidh. Bhiodh an duslach seo air a ghlacadh gu h-àrd san àile, ag adhbhrachadh ùine fhada de dhorchadas air uachdar na Talmhainn, a mhair timcheall air dà bhliadhna.

Chuir dìth solas na grèine stad air photosynthesis, pròiseas deatamach airson mairsinn planntrais, a’ ciallachadh gu bheil e na chunnart sa bhad do bheatha planntrais gu lèir. Às aonais stòras bìdh seasmhach, bha beathaichean a bha ag ithe phlanntaichean agus an creachadairean ann an cunnart a bha faisg air làimh. Mar thoradh air tuiteam an lìon bìdh, air adhbhrachadh le stad foto-co-chur, chaidh na dineosairean agus grunn ghnèithean eile à bith.

Ceistean Cumanta

Dè a dh'adhbhraich mar a chaidh na dineosairean à bith?

B’ e an tubaist asteroid Chicxulub far oirthir Mheagsago a dh’ adhbharaich dol à bith dineosairean sa mhòr-chuid, a lean gu measgachadh de nithean a’ toirt a-steach dùmhlachd àrd de phronnasg agus làthaireachd duslach san àile.

Ciamar a dh’ adhbhraich a’ bhuaidh asteroid gu crìonadh nan dineosairean?

Dh’adhbhraich buaidh asteroid Chicxulub fuarachadh mòr air feadh na cruinne mar thoradh air dùmhlachd àrd de phronnasg agus làthaireachd duslach mìn san àile. Chuir an crìonadh ann an teòthachd mar thoradh air, còmhla ri dorchadas fada, stad air foto-co-chur, a 'tuiteam sìos an lìon bìdh agus a' leantainn gu bhith a 'dol à bith nan dineosairean.

Dè a’ phàirt a bh’ aig photosynthesis ann a bhith a’ dol à bith?

Is e Photosynthesis am pròiseas leis am bi planntrais a’ tionndadh solas na grèine, uisge, agus carbon dà-ogsaid gu lùth, a’ cumail suas beatha planntrais agus a’ leigeil às ocsaidean. Le bhith a’ stad foto-co-chur mar thoradh air a’ bhuaidh asteroid bha planntaichean comasach air a bhith beò, a’ leantainn gu bhith a’ dol à bith bheathaichean a bha ag ithe planntrais agus às deidh sin na creachadairean ag ithe feòil a bha an urra riutha.

Source: 'BhBC