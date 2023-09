Misean Psyche: A’ sgrùdadh asteroid beairteach le meatailt

Tha misean Psyche, a thèid a chuir air bhog air 5 Dàmhair, 2023, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid Psyche, a bhios a’ seòladh anns a ’chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha iongnadh air luchd-saidheans leis an asteroid leis gu bheil cuid den bheachd gur dòcha gur e na tha air fhàgail de chridhe làn iarann ​​​​planaid air fàiligeadh, a dh’ fhaodadh luach iongantach de $ 10,000 quadrillion. Ach, tha prothaideachadh ann gur dòcha gur e “clach sprùilleach” a th’ ann an Psyche seach asteroid meatailt cruaidh.

Air a stiùireadh le Oilthigh Stàite Arizona, cuiridh am misean bàta-fànais gu orbit Psyche airson trì bliadhna, agus bidh luchd-saidheans an dòchas barrachd fiosrachaidh fhaighinn mu thùs an asteroid agus an cumadh-tìre aige. Bidh iad cuideachd ag amas air aois an uachdair aige a dhearbhadh, a dh’ fhaodadh sealladh a thoirt seachad air co-dhèanamh taobh a-staigh planaidean talmhaidh mar an Talamh.

Ged a tha e duilich tuairmse a dhèanamh air luach nithean fànais, chaidh luach a chuir air na goireasan meatailt a dh’ fhaodadh a bhith ann an Psyche aig ìre speurail. Ach, tha NASA a’ soilleireachadh nach ann mu bhith a’ mèinneadh an asteroid a tha am misean, ach ga sgrùdadh gus barrachd ionnsachadh mu asteroids agus cruthachadh phlanaidean talmhaidh.

Tha Psyche, a chaidh ainmeachadh às deidh ban-dia Ghreugach an anam, a’ tomhas timcheall air 140 mìle ann an trast-thomhas agus tha farsaingeachd uachdar timcheall air 64,000 mìle ceàrnagach. Tha tuairmsean dùmhlachd gnàthach a’ nochdadh gu bheil an asteroid 30 gu 60% meatailt a rèir tomhas-lìonaidh, a’ moladh gum faodadh sgaradh a dhèanamh den t-susbaint aige gu cridhe iarainn agus culaidh creagach mar thoradh air tubaist san àm a dh’ fhalbh.

Bidh trì prìomh ionnstramaidean air an t-soitheach-fànais gus sgrùdadh a dhèanamh air Psyche: dealbhaiche ioma-shealladh, speactrometer gamma agus neutron, agus magnetometer. Glacaidh na h-ionnstramaidean sin ìomhaighean, tomhaisidh iad co-dhèanamh eileamaideach, agus nì iad sgrùdadh airson raon magnetach sam bith a tha air fhàgail, fa leth.

A bharrachd air an sin, cleachdaidh an soitheach-fànais Psyche siostam cian-conaltraidh rèidio X-band gus doimhneachd agus structar an asteroid a mhapadh. Tha am misean a’ toirt a-steach flyby de Mars sa Chèitean 2026 airson taic grabhataidh mus tèid e a-steach gu orbit timcheall air Psyche.

Gu crìch, tha misean Psyche a’ riochdachadh ceum cudromach nar tuigse air asteroids agus cruthachadh planaidean talmhaidh. Le bhith a’ sgrùdadh an asteroid làn mheatailt, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air co-dhèanamh agus eachdraidh bhuidhnean celestial san t-siostam grèine againn.

