Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh àite sreapadairean agus filamentan ann an cruthachadh rionnagan

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-saidheans aig Institiud Max Planck airson Fiosaig Taobh a-muigh a’ toirt solas air àite streapadairean agus filamentan ann am pròiseas cruthachadh rionnagan. Roimhe sin, bhathas a 'creidsinn gun deach rionnagan a chruthachadh a-mhàin taobh a-staigh sgòthan molecular. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil pàirt deatamach aig sruthain agus filamentan a tha a’ sìneadh a-mach bhon taobh a-staigh den sgòth moileciuil ann a bhith a’ toirt seachad gas ùr gus na protostars a tha a’ fàs a bheathachadh.

Bidh am pròiseas àbhaisteach de bhreith rionnag a’ tòiseachadh le sgòthan tiugh moileciuil, far am bi stuth a’ tòiseachadh a’ cruinneachadh ann an aon raon. Mar a bhios an sgòth a’ fàs nas miosa mar thoradh air fèin-tharraing, bidh e a’ tarraing barrachd stuth a-steach gus am fàs an teòthachd agus an cuideam àrd gu leòr airson protostar a chruthachadh. Aig a 'cheann thall, bidh fusion niùclasach a' tòiseachadh, agus tha rionnag air a bhreith. Bheir am pròiseas slàn seo milleanan de bhliadhnaichean agus bidh e a’ toirt a-steach grunn nithean leithid raointean magnetach.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air rionnag ann an sgìre Barnard 5, a’ cleachdadh teileasgopan agus an Atacama Large Millimeter Array (ALMA) gus sgrùdadh a dhèanamh air na filamentan agus na sruthan. Lorg an sgioba gu bheil na structaran sin nan innealan airson gas ùr bhon nebula as motha a-steach don diosc protostellar timcheall air an rionnag a tha a’ fàs. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil am pròiseas cruthachadh rionnagan ioma-thaobhach, leis na streapadairean a’ cluich pàirt chudromach ann a bhith a’ ceangal nan nithean òga òga ri sgòth nam pàrant.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh a’ bhuaidh a th’ aig cruthachadh planaid. Bidh planaidean a’ cruthachadh bho stuth anns an diosc protostellar agus bidh buaidh aca air co-dhèanamh ceimigeach a’ ghas a tha a’ tighinn a-steach. Bidh na sruthain agus na filamentan a’ toirt a-steach stuth prìseil nach tug an teòthachd agus an cuideam anns a’ chrèadh breith rionnag buaidh air. Mar sin, bidh na lorgan-meòir ceimigeach de na stuthan a thig a-steach air an dèanamh de phlanaidean ùr-bhreith ann an roinnean mar Barnard 5.

Tha an rannsachadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air iom-fhillteachd cruthachadh rionnagan agus a’ cur cuideam air cho eadar-cheangailte ri diofar lannan sa phròiseas. Tha tuigse air àite streapadairean agus filamentan ann an cruthachadh rionnagan agus cruthachadh planaid deatamach airson dìomhaireachdan ar cruinne-cè fhuasgladh.

Stòr: Institiud Max Planck airson Fiosaig Taobh a-muigh & Reul-eòlas & Iris Astrophysics