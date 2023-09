An fhianais as tràithe de structaran fiodha air an dèanamh le daoine tràth a chaidh a lorg ann an Zambia

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Liverpool agus Oilthigh Aberystwyth air lorg iongantach a dhèanamh aig Kalambo Falls ann an Zambia. A rèir an sgrùdaidh aca a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, tha an luchd-rannsachaidh air fiodh a tha air a dheagh ghleidheadh ​​​​a lorg a thathas a ’creidsinn a tha co-dhiù 476,000 bliadhna a dh’ aois, ro àm mean-fhàs Homo sapiens. Tha comharran gearraidh innealan cloiche air a’ choille, a’ nochdadh gun do chumadh daoine tràth a dh’aona ghnothach agus gun deach iad còmhla ri dà chlàr mòr gus structar a thogail, is dòcha àrd-ùrlar no pàirt de thaigh-còmhnaidh.

Tha an lorg seo bho Kalambo Falls a’ riochdachadh an fhianais as tràithe ann an saoghal dhaoine a’ cruthachadh logaichean a dh’aona ghnothach airson a bhith a’ freagairt ri chèile. Tha na dòighean obair-fiodha toinnte seo a’ toirt dùbhlan don bheachd a th’ ann an-dràsta gun robh daoine bho Linn na Cloiche gu math seòlta. Thuirt an t-Ollamh Larry Barham bho Oilthigh Liverpool gu bheil an lorg seo air ar tuigse mu ar sinnsearan tràth atharrachadh. Dhaingnich e nach e dìreach creutairean prìomhadail a bha anns na daoine sin, ach gu robh iad a’ cleachdadh an cuid fiosrachaidh, mac-meanmna agus sgilean gus rudeigin ùr-ghnàthach agus gun samhail a chruthachadh.

Chaidh aois nan stuthan fiodha sin a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh dòighean suirghe luminescence, a bhios a’ measadh an turas mu dheireadh a bha mèinnirean anns a’ ghainmhich mun cuairt air a bhith fosgailte do sholas na grèine. Tha suirghe luminescence a’ leigeil le luchd-rannsachaidh cinn-latha a dhèanamh air toraidhean bho amannan fada nas tràithe agus dealbh nas soilleire a thoirt ri chèile de mean-fhàs daonna. Chaidh làrach Kalambo Falls a chladhach anns na 1960an, ach bha aois na coille air a bhith mì-chinnteach gu ruige seo.

Tha an rannsachadh, mar phàirt den phròiseact Deep Roots Of Humanity, a’ tilgeil solas air leasachadh teicneòlas daonna aig àm na Cloiche. Bha am pròiseact, a tha air a mhaoineachadh le Comhairle Rannsachaidh Ealain is Daonnachdan na RA, an sàs ann an co-obrachadh le Coimisean Glèidhteachais Dualchais Nàiseanta, Taigh-tasgaidh Livingstone, Taigh-tasgaidh Moto Moto, agus an Taigh-tasgaidh Nàiseanta, Lusaka ann an Zambia. Chuir an t-Àrd-ollamh Barham an cèill toileachas airson na chaidh a lorg san àm ri teachd aig làrach Kalambo Falls, a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e mar mhaoin dualchais air leth airson Zambia.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ toirt a-steach cruthachalachd agus innleachdas iongantach ar sinnsearan daonna, a’ nochdadh gu robh iad fada nas ionnsaichte na bha iad a’ creidsinn roimhe.

