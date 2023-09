Buidheann Dualchais Afraga a-Deas a’ dìon cead airson itealan-fànais connspaideach

Tha Buidheann Goireasan Dualchais Afraga a-Deas (SAHRA) air dìon a chuir air a’ cho-dhùnadh aca cead a thoirt seachad airson fosailean hominin Afraga a-Deas a chleachdadh ann an itealan fànais connspaideach, agus iad ag aithneachadh na draghan a thog luchd-saidheans. Thug an cead cead don eòlaiche paleoantropologist Lee Berger às-mhalairt airson ùine ghoirid cnàimh òrdag Homo naledi agus cnàimh-droma Australopithecus sediba airson turas-adhair fànais brosnachaidh. Thuirt SAHRA gun deach an cead a thoirt seachad mar phàirt de dh’ iomairt brosnachaidh is mothachaidh dualchais, ach thug e fa-near gum bi barrachd sgrùdaidh air a dhèanamh air tagraidhean san àm ri teachd co-cheangailte ri cleachdadh stuthan fosail hominin.

Tharraing an itealan fànais càineadh bho luchd-saidheans air feadh an t-saoghail, a bha ga fhaicinn mì-bheusach agus neo-riatanach. Bha e a’ toirt a-steach na fosailean a chuir air bhog gu fo-orbit air bòrd bàta-fànais Virgin Galactic, an làthair am billeanair Tim Nash, neach-taic do rannsachadh tùsan daonna ann an Afraga. Thòisich an turas-adhair cuideachd casaidean mu chleachdaidhean saidheansail neocolonial, le draghan gun robhar a’ cleachdadh stòrasan Afraganach le glè bheag de bhuannachd don choimhearsnachd ionadail.

Dhiùlt an SAHRA na tagraidhean sin, ag ràdh gu bheil iad a’ lagachadh ùghdarras na buidhne airson dualchas Afraga a-Deas a riaghladh. Ach, dh’ aithnich a’ bhuidheann dùbhlain a thaobh fuigheall hominin leis an aon spèis agus urram ri fuigheall daonna. Bhiodh buaidh mhòr aig ath-sheòrsachadh fosailean hominin mar fhuigheall daonna air rannsachadh paleoantropological ann an Afraga a Deas, a’ toirt a-steach pròiseas com-pàirteachaidh poblach 60-latha a chuir an sàs airson rannsachadh agus an riatanas airson ath-adhlacadh ann an làraich ainmichte.

Tha an SAHRA a’ seasamh leis a’ cho-dhùnadh aca an cead a thoirt seachad ach tha e ag aithneachadh gu bheil feum air barrachd sgrùdaidh ann an tagraidhean san àm ri teachd a’ toirt a-steach stuthan fosail hominin. Tha na leasachaidhean sin a’ soilleireachadh an deasbad leantainneach mu bhith a’ cleachdadh agus a’ gleidheadh ​​stuthan cudromach saidheansail, agus aig an aon àm a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha cleachdaidhean beusanta ann an raon paleoantroipeòlas.

Mìneachaidhean:

- Homo naledi: Gnè de hominin a chaidh à bith a chaidh a lorg ann an siostam Rising Star Cave faisg air Johannesburg, Afraga a Deas, ann an 2013.

- Australopithecus sediba: Gnè de hominin a chaidh à bith a chaidh a lorg ann an Cradle of Humankind, Afraga a Deas, ann an 2008.

stòran:

- Tha an artaigil tùsail stèidhichte air fiosrachadh bho Bhuidheann Goireasan Dualchais Afraga a-Deas (SAHRA) agus freagairt na coimhearsnachd saidheans don cho-dhùnadh cead. Cha deach URL a thoirt seachad.