A’ sgrùdadh sruthan plasma teth tearc anns an Atmosphere Uarach

Faisg air pòlaichean na Talmhainn, tha aurorae nan sealladh cumanta, a 'sealltainn taisbeanaidhean solais dathte anns an àile àrd air adhbhrachadh leis an eadar-obrachadh eadar gaoth na grèine agus magnetosphere a' phlanaid. Ach, nas fhaisge air a’ chrios-meadhain, faodaidh iongantas àile eadar-dhealaichte tachairt: drifts ian subauroral (SAID).

Tha tachartasan SAID a’ toirt a-steach sruthadh luath, taobh an iar de phlasma teth tron ​​​​ionosphere. Tha na tachartasan sin air a bhith co-cheangailte ri structaran faicsinneach anns na speuran, leithid stuaghan dearg auroral seasmhach (SAR) agus àrdachadh luaths sgaoilidh teirmeach làidir (STEVE). Mar as trice, bidh tachartasan SAID a’ tachairt eadar beul na h-oidhche agus meadhan oidhche, ach chaidh sruthan SAID a lorg às deidh meadhan oidhche.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Journal of Geophysical Research: Space Physics, chuir luchd-rannsachaidh fòcas air 15 tachartas SAID postmidnight a chaidh a lorg faisg air Ameireaga a-Deas ann an 2013. Le bhith a’ sgrùdadh dàta bho dhiofar thùsan, a’ toirt a-steach prògraman saideal agus ceumannan gnìomhachd auroral, rinn iad sgrùdadh air feartan agus cruthachadh nan tachartasan tearc sin.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na tachartasan SAID postmidnight, coltach ri tachartasan ro-oidhche, mar thoradh air an eadar-obrachadh iom-fhillte eadar suidheachaidhean ionospheric agus daineamaigs geomagnetic. Tha an eadar-chluich a’ toirt a-steach cruthachadh raointean dealain agus eadar-obrachaidhean tonn-tonn, a bhios nan stòran teas ionadail.

Tha na co-dhùnaidhean sin ag àrdachadh tuigse air daineamaigs plasma àile àrd agus an comas dragh a chuir air comharran radar airson tracadh saideal agus tagraidhean èiginneach eile. Dh'fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air mar a bheir tachartasan SAID agus na feallsanachdan co-cheangailte riutha buaidh air àile na Talmhainn.

