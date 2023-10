Sgìre Neo-chlàraichte: An toirmeasg a chaidh a lorg ann an ceallan sùbh-craoibhe

Tha luchd-rannsachaidh air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an ceallan mamail le bhith a’ comharrachadh roinn ris an canar an toirmeasg. Tha an roinn ùr seo a chaidh a lorg, a tha suidhichte ann am plasma cealla, air a dhèanamh suas de fhàinneachan DNA ris an canar plasmids. Faodaidh na plasmids sin tighinn bho dhiofar thùsan, a’ gabhail a-steach taobh a-muigh na cealla agus bho na telomeres, a tha nan cinn le mullach chromosomes. Tha e cudromach a bhith mothachail nach eil na planaichean airson pròtainean anns na plasmids anns an toirmeasg.

Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le Ruth Kroschewski bho Institiud Bith-cheimigeachd aig ETH Zurich, a’ nochdadh gu bheil an toirmeasg a’ frithealadh mar phrìomh dhleastanas gus na cromosoman ann an ceallan a dhìon. Tha an toirmeasg ag obair mar dhòigh air ceallan eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar an DNA aca fhèin a tha fhathast a dhìth agus DNA cèin nach eil a dhìth tuilleadh. Dh’ fhaodadh na fàinneachan DNA nach gabh an sgaradh iad fhèin fhighe a-steach do na cromosoman no dragh a chuir air eòlas-eòlas cealla le bhith ag eadar-theangachadh gu pròtanan.

Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh pàirt a bhith aig an toirmeasg ann an cuimhne imdhun-eòlasach cealla. Chaidh pròtain sònraichte a tha a’ ceangal ri DNA ann am plasma cealla a sgrùdadh airson bhliadhnaichean agus tha fios gu bheil e ceangailte ri fàinneachan DNA cuideachd. Dh’ fhaodadh am pròtain seo casg a chuir air comharran ann an ceallan, a’ leantainn gu cinneasachadh agus leigeil ma sgaoil stuthan teachdaire sèid. Dh’ fhaodadh an soidhneadh fada seo an siostam dìon a mhealladh gu bhith a’ smaoineachadh gu bheil galar leantainneach ann, a dh’ fhaodadh leantainn gu freagairtean fèin-dìon leithid lupus erythematosus siostaim.

Thathas a’ creidsinn gu bheil an toirmeasg a’ dol air ais gu mean-fhàs tràth nuair a nochd eukaryotes. Thathas a’ moladh gun deach an toirmeasg a leasachadh mar dhòigh air DNA cumadh fàinne a chuir air dòigh agus a dhìon bho aonachadh diofar fhàs-bheairtean. Ged a tha a’ chèis toirmeasgach coltach ri niuclas na cealla, tha e tòrr nas sìmplidh le beàrnan nach fhaicear ach anns na tràth ìrean de chruthachadh cèis niùclasach. Chan eil e soilleir carson a tha plasmids air am pasgadh ann an cèis membran neo-choileanta.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus dìomhaireachd an toirmeasg a thuigsinn, a’ toirt a-steach mar a bhios DNA plasmid ag atharrachadh agus na factaran a tha a’ dearbhadh tasgadh plasmid a-steach don toirmeasg. Tha an roinn ùr seo a’ fosgladh chothroman airson a bhith a’ sgrùdadh innleachdan ceallach agus a’ bhuaidh aca air galairean agus freagairtean dìonachd.

stòran:

- ETH Zurich