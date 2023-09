Iasg Ro-eachdraidheil a' toirt sealladh dhuinn air mean-fhàs claigeann

Tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh ann an Nature air nochdadh gu bheil iasg fosail 455-millean-bliadhna, Eriptychius americanus, air seallaidhean cudromach a thoirt seachad air mar a tha claigeann cnàimh-droma a’ fàs. Chleachd luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Birmingham, Ionad Bith-iomadachd Naturalis, agus Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra tomagrafa coimpiutaireachd gus riochdachadh mionaideach 3D de chlaigeann an èisg ath-chruthachadh. Is e seo a’ chiad uair a chaidh ath-thogail cho farsaing a dhèanamh air an eisimpleir seo, a chaidh a chruinneachadh anns na 1940n agus a tha ann an Taigh-tasgaidh Achaidh Eachdraidh Nàdarra.

Lorg an sgrùdadh gu robh structar claigeann sònraichte aig Eriptychius eu-coltach ri structar cnàimh-droma sam bith a chaidh fhaicinn roimhe. An àite structar cnàimh cruaidh no cartilage a bhith a 'cuairteachadh an eanchainn, bha an t-iasg seo air cartilages neo-eisimeileach a sgaradh a' dìon an eanchainn. Tha an lorg seo a’ moladh gur dòcha gur ann le Eriptychius a thàinig mean-fhàs structaran gus an eanchainn a sgaradh bho phàirtean eile den cheann.

Mhìnich an Dr. Ivan Sansom, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, cho cudromach sa bha na co-dhùnaidhean sin: “’S e toraidhean fìor inntinneach a tha seo a dh’ fhaodadh an eachdraidh mean-fhàs tràth a nochdadh air mar a dhìon druim-altachain prìomhadail an eanchainn.” Thog e cuideachd air cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air cruinneachaidhean thaighean-tasgaidh agus dòighean ùra a chleachdadh gus seallaidhean ùra a lorg mu sheann fhàs-bheairtean.

Dhaingnich an Dotair Richard Dearden, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, mar a leig dòighean ìomhaighean an latha an-diugh le luchd-rannsachaidh faighinn a-mach mu ghlèidhteachas sònraichte ceann an èisg, a’ lìonadh beàrn mòr nar tuigse air mean-fhàs claigeann. Tha buaidh aig an eòlas seo air a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs a’ chlaigeann anns gach cnàimh-droma, daoine nam measg.

Tha an sgrùdadh seo a’ taisbeanadh luach a bhith a’ cleachdadh dhòighean ìomhaigheachd adhartach gus fosailean a mhion-sgrùdadh agus tuigse nas doimhne fhaighinn air gnèithean a chaidh à bith. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha cruinneachaidhean taigh-tasgaidh ann a bhith a’ toirt seachad eisimpleirean luachmhor airson rannsachadh saidheansail.

